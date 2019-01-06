〈報稅小知識先看〉扶養父母 健保費可列舉扣除了

雖然 5 月才要報稅，但是新的一年，報稅上有些許變動可為納稅義務人帶來小確幸，民眾不可不知，今年 5 月報稅時，健保費繳費者和扶養者如果是不同人，扶養者可以將健保費列舉扣除了，且不受金額限制，對於扶養父母者的納稅義務人來說，可以享受更多節稅利益。

所得稅法規定，納稅義務人、配偶或受扶養的直系親屬的人身保險、勞工保險、國民年金保險及軍公教保險的健保費，每人每年都是在新台幣 2.4 萬元內列舉扣除，不過健保費並不在 2.4 萬元範圍內，並且可以全額扣除。

不過，財政部 2007 年曾頒布解釋令規定，被保險人與要保人應在同一申報戶內，即保險費有減損家戶納稅能力時，納稅義務人才可列舉扣除。

但是財政部考量全民健保屬強制性得社會保險，民眾繳納的健保費關係到個人就醫可以由納稅義務人權益的問題，且健保制度的設計，個人是以被保險人身分投保為原則，符合條件者才可以例外以被保險人眷屬身分投保，該健保費為專屬個人的基本生活費，因此，財政部發布新的解釋令，眷屬的身分投保者，無論與被保險人是否為同一申報戶，其健保費納稅義務人申報扣除，且今年 5 月報稅時即可適用。

簡單來說，例如甲、乙雙方為配偶，甲君以眷屬的身分投保健保，但是乙君辦理綜合所得稅時並沒有申報甲君為配偶，而是由其小孩丙君來申報扶養甲君，因為甲君的健保是依附在乙君，過去甲君的健保費丙君並不能申報扣除，但是今年起，丙君就可申報列舉扣除。

這項好處是，若父母當中有一人退休無工作，或是配偶薪資收入低、子女收入高，則以配偶眷屬身份投保時，健保費率較低，但給兒女申報扶養，就可享較多的節稅利益。