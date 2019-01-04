【顧德投顧】多鏡頭趨勢成形 兩光廠很灰暗

◆盤勢分析

高畫素鏡頭應用在手機上在國內主要就是大立光、玉晶光兩家供應廠商，但這兩家股價從 2018 年逐漸調節，到現在為止雙雙面臨破底危機；大立光屬破底危機，而玉晶光就是真破底，股價弱成這樣，都是蘋果與手機市場飽合的錯嗎?

看看華為 Mate 30 pro 新專利曝光，使用 5 鏡頭 + 1 閃組合；三星 A9s 使用四鏡頭；Nokia 9 據網路上規格說明似乎使用 5 鏡頭；LG 傳 16 後置鏡頭手機已獲得美國商標局專利；OPPO R17 Pro 主打後 3 鏡頭；Vivo 雙螢幕 3 鏡頭；Zenfone 5Q 4 鏡頭；HTC U12 + 旗艦機 4 鏡頭…，多鏡頭發展絕對是趨勢；上面這些提到的手機廠加起來應該也超過 70% 市占率，基本規格從 2 鏡頭發展到 3 鏡頭，對光學鏡頭廠而言就是增加 30% 營收成長率，鏡頭再增加營收成長就會持續的往上看。

雖然說智慧型手機已經到了某種飽和度，但人離不開手機，是這個社會的常態，所以隨著手機鏡頭數規格逐漸上調，對於大立光與玉晶光等鏡頭廠，應該營收成長仍然值得期待，尤其未來 5G 到來，未來兩年所有的手機又面臨混亂的置換潮，人手二三機的狀況又要來臨，市場應該要用不同的角度來看待這兩光廠。

林開誠 分析師

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