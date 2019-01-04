【華冠投顧】盤後分析：不「蘋」安，台股改寫2年新低

劉彥良 分析師

蘋果下修財測，不僅拖累美股重挫，連帶使得台股改寫 2 年新低。前低 9400 點失守並來到 9319 點，尾盤力圖振作可惜火力不足，終場收在 9382 點。

蘋概股深受其害，台積電 (2330)、鴻海(2317)、可成(2474)、玉晶光(3406) 和國巨 (2327) 等指標股全數破底，股王大立光 (3008) 則險守前低。

強勢股方面還是落在法人一致看好的 5G 族群，節目中分享給投資朋友的波若威 (363) 和聯光通 (4903) 大漲再創新高。另一個強勢族群則是較不受盤勢影響的生技族群，其中瑞基 (4171)、達邦蛋白(6578) 和逸達 (6576) 皆攻上漲停板，細胞免疫法的基亞 (3176) 和訊聯 (1784) 在尾盤也同樣拉高大漲。至於低本益比高殖利率的利基型中小尺寸面板廠光聯(5315)，今天尾盤也有買單進場拉抬成功收紅，。

上櫃指數依舊抗跌，甚至守穩季線，代表內資所主導的紅包行情仍然值得期待，所以在選股上務必要先避開權值股和蘋概股，但是要留意在景氣寒風中還能獲得法人偏多以及業績成長的個股。下周將全數公告 12 月營收數字，投資朋友可以作為持股調整的依歸。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。