時隔20個月 廣發銀行300億增資終定案

週三 (3 日)，廣發銀行公布其增資後的股本變動公告，根據公告顯示，廣發銀行已依照法律規定完成這次的增資案，將向特定人發行 42.85 億新股，總股本增加至 196.87 億股。而這是新大股東中國人壽入主後的第一次增資案，經歷 20 個月終於塵埃落定。

圖: 百度百科

早在 2017 年 4 月，廣發銀行就已公告此增資案，根據當時的方案內容，增資規模不超過人民幣 300 億元，發行價格將定在每股人民幣 7.01 元，若以增資底價每股人民幣 6.88 元計算，增資發行的新股數量不超過 43.6 億股，約占增資後總股本的 22.1%。

而當時廣發銀行想要增資的時空背景，主要因為 2017 年存款業務市場拓展競爭壓力大，因應業務發展需要，以及廣發銀行對同業市場資金的依賴度相對較高，急需補充資本，以提高資本適足率。不過在廣發銀行爆發僑興債的弊案後，官方遲遲不核准廣發銀行的增資案，IPO 的路途更是遙遠。

國企入主也不敵內控失序

雖然自從 2016 年 9 月中國人壽入主廣發銀行後，近兩年來廣發銀行不斷擴大與中國人壽旗下各單位的合作，進一步整合客戶、專案和產品資源，打造「保險、銀行、投資」綜合金融生態圈。但廣發銀行內控失當，在僑興債遭到銀監會處以破記錄的人民幣 7 億元天價罰單後，廣發銀行持續收到監管機構的處罰，嚴然成為中國銀行界的罰單大戶。

根據廣發銀行提供的年報顯示，2017 年底，廣發銀行總資產人民幣 2.07 兆元，營收人民幣 505.31 億元，淨利人民幣 102.04 億元，年增率 7.37%。即使在年報裡說明廣發銀行在 2017 年還能出現人民幣近百億的獲利，但依據麥肯錫之前發布的一份報告顯示，若以風險調整後資本收益 (RAROC) 來考量，2017 年廣發銀行經濟利潤為人民幣 -105 億元，是該報告裡 40 家銀行中排名第 36，而 RAROC 只有 7.8%，更是敬陪末座。

此外，廣發銀行的資本適足率也並不樂觀。截至 2017 年底，廣發銀行資本適足率為 10.71%，在中國 16 家全國性銀行排名最後，到了 2018 年該比率下滑至 10.27%，低於監管機關要求的標準。而核心一級資本適足率則為 8.01%，低於當年度監管機關所要求的標準，在 2018 年該指標更下滑至 7.77% (接近監管機關要求的 7.5%)。

雖然廣發銀行增資人民幣 300 億後有機會改善各項銀行業考核指標，但若內控問題不解決，依照中國監管機關的慣例，就算有中國人壽這塊國營企業的大招牌，廣發銀行不論想在香港或是在中國上市的機會都很渺茫。