TCL集團汰弱留強 華星光電成掌上明珠

去年底中國彩電龍頭 TCL 集團為了改善集團內的組織架構，推動戰略轉型和改革，重新建構核心競爭優勢，為股東創造更大價值，決定剝離不良資產，因此計劃賣出 9 家公司給 TCL 控股。

而 TCL 集團在 1 月 3 日召開的重大資產重整說明會上表示，在完成這次資產出售後，TCL 集團將從一家家電企業轉型為科技企業。公司資產結構進一步改善，獲利能力也能提升。同時，重整將加速公司面板業務發展，透過下一代新型顯示技術和材料的開發，提升公司高階產品的核心競爭力。

TCL 集團表示，重整後 2018 年上半年集團資產將從人民幣 1699.16 億元，調整至人民幣 1455.71 億元；負債則是從人民幣 1122.38 億元，調整至人民幣 904.33 億元；獲利則是由人民幣 15.9 億元，調整至人民幣 14.7 億元。

財務比率上，原本負債比率為 66%，調整後下降至 62%；淨利率則從 3.2% 上升至 7.4%。因此可以看出在這次資產重整後，部份財務數據是有改善的現象。

而在交易後，TCL 集團包括手機、家電、娛樂休閒家電 (中國俗稱黑電) 等智慧終端業務，以及相關配套業務將從 TCL 集團分離，TCL 集團未來將以華星光電為核心主業，同時產業金融及創投部份將圍繞主業進行產業鏈布局及管理。

大中華面板業中的佼佼者

華星光電近幾年 EBITDA 比率與營利率在產業界中均領先群雄，而且從投產以來華星光電還未面臨過虧損，因此可以推估公司經營效率優於同業其他競爭對手。

圖: 方正證券

對於華星光電未來的發展，目前華星光電擁有 G11 等多條全球領先的生產線，量子點及印刷顯示的領先布局，構建未來顯示技術的競爭優勢。

目前華星光電全球電視面板出貨量位居第五，對中國國內一線品牌客戶出貨量則穩居第一；55 吋 TV 產品市場比重全球第二，中國排名第一；且公司低溫多晶矽技術 LTPS 產品已經量產，開始供應華為、三星等主要手機品牌廠。



中國面板業仿效韓國經驗，華星期待突圍而出

由於業界預估今年全球液晶面板產能將提升 11%，在需求未回溫的情況下，面板產業的供過於求的情況仍在延續，面板價格整體趨勢並不樂觀，預估到 2021 年全球 8.5 代線會有 30 條，10 代以上線有 8 條，其中中國大陸占有 7 條 8.5 代線，4 到 5 條 10 代線。

圖: 方正證券。液晶面板價格趨勢。

韓國過去在半導體產業沒有技術、沒有人才的情況下，抓住消費性電子產業發展的機運，以及日本半導體產業的衰弱，吸收日本專業人才，配合政府和財團推動「資金 + 技術 + 人才」融合等因素下，迅速發展成為全球半導體產業的領先者。

因此中國液晶面板業有機會效仿韓國半導體的路徑，利用面板時機不佳時，將全球面板產能版圖移轉。而華星光電憑藉其優異的營運效率，可望在未來的產能轉移中脫穎而出。