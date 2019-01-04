經濟趨緩擔憂升高 大家都在等Fed鮑爾釋出鴿派言論

在開年之初就引爆對經濟趨緩的擔憂後，投資人寄望強勁的 12 月就業報告以及聯準會 (Fed) 主席的鴿派言論能夠提供一些緩解效果。

美東時間 4 日上午 8 點 30 分將公佈 12 月非農就業報告，《路透》預計將增加 17.7 萬人，11 月為 15.5 萬人，失業率為 3.7%。交易員週四 (3 日) 受強勁的 ADP 工資數據鼓舞，12 月新增就業人數 27.1 萬人。

但週四同時公布令人震驚的 ISM 製造業調查結果，下跌 5.2 點至 54.1，為金融危機以來最大單月跌幅。該報告雖顯示經濟不斷擴張，但新訂單下降 11 個百分點卻讓人擔憂。

Jefferies 首席貨幣市場經濟學家 Tom Simons 說，「ADP 數據雖然強勁，但市場完全忽略。然後是 ISM 數據，市場卻反應強烈。這使週五的結果可能會很有趣：如果數據不錯，那就無所謂，但如果不好就代誌大條了。」

在非農就業報告發布後不久，Fed 主席鮑爾於上午 10 點 15 分與前 Fed 主席伯南克和葉倫一起參加了一個小組討論。該活動是由美國經濟協會在亞特蘭大舉行的年度會議。

儘管許多經濟學家不希望他對政策提供新的見解，但鮑爾的出席已引發市場廣泛預期。鮑爾的最後一次公開露面是在 Fed 12 月的利率會議之後的簡報中，當他表示 Fed 削減其資產負債表的政策在「自駕模式」時，市場嚇壞了。市場正在寄望鮑爾表現出一定的靈活性。

Simons 說，「我擔心我們會過度誇大他的現身。這可能只是個沒什麼大不了的事件。」「注意力將分散在三個討論不同事情的不同致詞者身上，其中兩人只會談歷史。」

投資人一直在猜測，鮑爾可能會釋出鴿派訊息，刻意扭轉他在升息後給人的鷹派印象。

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示，「我認為他必須提防任何可能的後果。首先他必須告訴市場他將在開始討論資產負債表之前會暫停升息。」

市場一直擔心 Fed 正面臨政策失誤，在經濟過於疲軟的情況下過度收緊貨幣政策。

Boockvar 說，「今天最重要的是，市場相信 Fed 已結束升息，這是好現象。他們不再升息，也很好。但他們仍然面對一個龐大的資產負債表和 2.25-2.50% 的聯邦基金利率。如果工資數字很差，這可能是就業疲軟的前兆。」「你會希望 Fed 能夠結束升息路徑，因為他們已經完成該做的工作。但你又不希望 Fed 終結升息循環，因為經濟正面臨趨弱。」

Boockvar 表示，風險是一個自我實現的預言，也就是股市疲軟導致經濟衰退。

週四美股大幅下挫，買家抬高債券，殖利率創下新低。道瓊指數下跌 660 點或 2.8%，而遭蘋果拖累的納斯達克指數下跌 3% 至 6463 點。標準普爾 500 指數下跌 2.5% 至 2447 點。

道瓊指數走勢

10 年期國債殖利率為 2.55%，為一年來的最低水平。但更重要的是，短期票據的殖利率持續高於長期殖利率。例如，7 年期國債殖利率為 2.43%，跌破 1 年期國債的 2.52%。2 年期票據殖利率為 2.38%，低於有效聯邦基金利率 2.40%。

BMO 美國利率策略主管 Ian Lyngen 表示，「意味著市場已定價未來 24 個月內出現經濟衰退風險。」Lyngen 表示，市場也表明 Fed 在 24 個月內也可能降息。儘管 Fed 預計今年將升息兩次，但期貨市場目前並未對任何升息定價。

Lyngen 表示，10 年期國債殖利率可能在週五繼續走低，而 ISM 數據可能預示著經濟將發生變化，「它們剛扭轉了對任何進一步動能的任何期望。曾經讓企業受惠於共和黨稅改的企業部門的所謂川普經濟學，現在早已反應完畢。」