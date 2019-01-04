美股迎來近20年最糟糕開局！

蘋果昨日意外發出第一財季業績預警無疑給美股 2019 年的開局奠定了略帶悲傷的基調。

市場數據顯示，道指和標普 500 指數兩天內分別下跌了 2.83% 和 2.48%，創下自 2000 年以來的最差開局。這進一步加劇了美股新年開局後愁雲慘澹的氛圍。

（圖片來源：MarketWatch）

周四，美國供應管理協會（ISM）公布的 12 月製造業指數降至 54.1，低於 11 月的 59.3，也低於金融資訊網站 MarketWatch 調查經濟學家預計的 57.9，創下 2008 年 10 月金融危機以來最大降幅，以及 2016 年 11 月川普勝選以來的最低記錄。

花旗集團首席美國股票策略師 Tobias Levkovich 昨日表示，花旗的情緒指標在第第四季大跌之前達到了亢奮，現在已經陷入恐慌。

蘋果股價的下跌沒有得到遏制，甚至連它的第三大股東波克夏海瑟威公司 (Berkshire) 的股票也受到了打擊。波克夏海瑟威公司 A 類股下跌了 5%，為 2011 年以來的第二大跌幅。

其實不僅僅是蘋果為代表的科技股，其他行業在新年開始後都出現了不同程度的跌幅。

達美航空糟糕的業績指引進一步打擊了航空公司，導致昨日航空股出現自 2016 年以來最大單日跌幅。

金融部落格 ZeroHedge 分析稱，在 12 月令人失望的汽車銷售打擊了汽車行業的背景下，福特宣布也和通用汽車一樣將停止公布月度汽車銷售數據，這無疑暗示着最糟糕的時期尚未到來。

股市的雷不斷，債市的雷繼續。

昨日，美國 10 年期公債殖利率從 2.62％下跌至 2.54％，收盤價約為 2.56％。而真正刺激的是短期債券，2 年期、3 年期和 5 年期債券殖利率均跌破有效聯邦基金利率。

與此同時，ZeroHedge 還指出，市場不僅已經看到 3 月份有 7％的降息可能性，而且還預測 2020 年 4 月全面降息，這表明經濟衰退將確定在未來 12 個月內出現一段時間。

在沒有其他辦法的情況下，交易員們重新發現了一種真正的避險方式，即黃金和白銀，這兩種價格都飆升至 6 月份以來的最高水平，目前金價已突破 1300 美元。