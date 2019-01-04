川普面臨的風暴如期到來：民主黨第一個下手的果然是商務部長羅斯

在民主黨今年掌控眾議院之後，美國商務部部長羅斯（Wilbur Ross）將是首批被要求做證詞陳述的川普內閣成員之一。

彭博社稱，民主黨監督和改革委員會指控的其中一個議題是，在 2020 年人口普查中恢復公民問題的決定上，羅斯多次向國會提供了具有誤導性質的證詞。

在周四民主黨接管眾議院當天，眾議院監督和改革委員會新一屆主席卡明斯（Elijah Cummings）在接受採訪時稱：「我們要請他（羅斯）過來。」不過，卡明斯同時稱，尚未確定是否要給羅斯發傳喚令。

民主黨人曾經表示，如果不誠實說明當時的這一決定是如何作出的，羅斯很可能被指控觸犯刑事罪。

相關口頭辯論將於 2 月份舉行。由於 2020 年人口普查的表格將於 6 月印刷，法院不得不迅速採取行動。

按照美國憲法的要求，每十年要進行一次人口普查，以便在各州中分配國會眾議院的席位。而從 1950 年起，美國在進行全面人口普查時不再詢問公民身份問題，政府從而無法確切估計美國境內到底有多少公民、多少非公民和非法居留者。

羅斯在去年 3 月 26 日宣布，美國 2020 年的人口普查將加入是否是美國公民的問題。羅斯認為，在 2020 年人口普查表格中恢復關於公民身份問題是必要的，這對獲取數據、以便更好地執行保護少數族裔投票權的法律是有必要的。

這一決定隨即遭到民主黨激烈反對，幾個支持民主黨的藍州甚至馬上揚言要起訴川普政府。加州檢察長哈維爾 ‧ 貝賽拉（Xavier Becerra）則稱這一舉動為「非法」。而全美 19 個州的檢察長則在 2 月就已發表聯合聲明，敦促商務部不要將公民身份問題加入普查中。

批評者認為，這一問題會令許多州的大批未登記人口被忽略，這可能會影響國會議員的代表及選舉問題。因此這一問題也在聯邦法院受到挑戰。有人稱加入公民身份問題「將致命地破壞人口數量的準確性」。

民主黨人卡明斯和康諾利曾在去年 9 月致信時任眾議院監督和改革委員會主席、南卡羅來納州共和黨人 Trey Gowdy，抱怨羅斯拒絕了他們獲取更多加入公民問題這一決定的更多資訊的請求，並要求傳喚羅斯。

兩人在信中表示，羅斯和其他商務部官員多次聲稱，將公民問題加入人口普查的決定完全是出於司法部在 2017 年 12 月的請求而作出的。但民主黨人卻表示，內部文件顯示，羅斯早在那之前就已經採取措施要求增加公民問題。司法部在去年 10 月的一份法庭文件中表示，川普的前首席策略師兼總統顧問史蒂夫 · 班農（Steve Bannon）在這個問題上是和羅斯一夥的。

「向國會偽造或隱瞞重要事實是嚴重的犯罪行為，」卡明斯和康諾利在信中寫道，「調查這件事並且告訴羅斯他要對自己的行為負責是委員會的職責。」

在今年民主黨入主眾議院之前，也就是共和黨仍在把控眾議院之時的去年 10 月下旬，美國最高法院裁定羅斯無需就人口普查議案提供證詞。

當時，美國媒體將最高法院的這一裁定稱為「川普政府在選舉權問題上取得的一項重要司法勝利」，這樣一名內閣高級官員的證詞「如果有理由的話，是非常罕的的」。

隨著民主黨在周四接管眾議院，身為眾議院監督和改革委員會新一屆主席的卡明斯現在有權要求羅斯來提供資訊和證詞。

為何羅斯是第一個被「開刀」的呢？華爾街見聞會員專享文章《逐個擊破川普白宮？第一個被民主黨拿來開刀的可能是他！》提及，羅斯不僅與俄羅斯總統普丁家族有利益牽連，還涉嫌在美股存在內幕交易行為。

即便羅斯個人不會影響川普政府的核心議程，比如「通俄」之類的，但羅斯個人職務與利益的衝突、他的謊言、他對「正當行為」定義的漠視在很大程度上都像極了川普本人。

換句話說，川普白宮裡有這麼個人物身居要職，其「招黑」體質本身就是在引國會進行調查。

這把火會不會最終燒到川普頭上呢？川普 11 月 7 日公開表示，如果民主黨未來利用對眾議院的控制權對他發起調查，那麼他們就需要提前準備好迎接「戰爭般的」報復。他進一步威脅稱，如果民主黨不斷用調查去煩他，在政策問題上就不要指望得到他的配合。「這個遊戲他們可以玩，但是我們玩的更好。」