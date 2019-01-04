從香港到北京 房地產市場加入全球頹勢

全球房地產行業減速，讓從溫哥華到倫敦的房主和投資者倍感挫折；現在亞洲也終於屈從這股頹勢，新加坡、香港和澳洲市場都出現新的疲軟跡象。

其經濟後果可能會很嚴重。標普全球評級在上月的一份報告中表示，房價下跌和抵押貸款利率上升，不僅會削弱消費者信心，還會影響可支配收入。國際貨幣基金組織 (IMF) 在 4 月份發布的一項研究中表示，全球房價同步下降可能引發「金融和宏觀經濟不穩定」。

雖然該地區的每個城市都有自己獨特之處，但也有一些共同點：借貸成本上升，政府監管加劇，以及股市波動不已。還有就是中國買家的需求萎縮，這股力量曾經如此強悍，把許多地方的房價推升到紀錄高位。

「由於中國經濟受到貿易戰的影響，資本外流變得更加困難，從而削弱了雪梨和香港等市場的需求，」 彭博行業研究的房地產分析師 Patrick Wong 表示。

香港

在經歷了將近 15 年的牛市之後，香港背上了全球最讓人負擔不起房地產市場的壞名聲，現在房價終於遭受打擊。

中原地產的數據顯示，自 8 月以來，香港房價連續 13 週下跌，這是自 2008 年以來最長的連跌紀錄。對借貸成本上升和迫在眉睫空置稅的擔憂，促成了房價下跌。

仲量聯行週四發布的香港住宅銷售市場綜述顯示，2018 年中資發展商在香港住宅用地的中標率，由上年的 70% 下滑至 27%。2018 年香港政府共推出 11 幅住宅用地，只有 3 幅被中資發展商投得。

仲量聯行香港資本市場資深董事莫凱傑表示，中資發展商對投地態度的改變，主要因為中國經濟放緩；中美貿易戰持續，中國政府採取措施防止資本外流，加大了中資發展商投資海外的難度。