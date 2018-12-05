〈房產〉仲量聯行：全球A辦租金香港中環最貴 台北信義區只排名45

外資商仲仲量聯行今 (5) 日發表 2018 年全球 A 辦租金調查報告，報告顯示香港中環為全球租金最高的商業區，每坪每月租金高達新台幣 3 萬 1575 元，而台北中心商業區（信義區）目前每坪每月租金達 3200 元，扣除公設等後的淨坪租金加上樓管費與稅金後，每坪每月為 6165 元，排名全球第 45。

仲量聯行總經理趙正義表示，預估今年台北 A 辦需求可達 5 萬坪，創歷史新高，主要來自企業總部化與換屋需求。在未來 3 年缺乏新供給的情況下，商辦租金勢將節節升高，也會更適切反映台北的經濟實力與國際排名。

仲量聯行此全球主要城市商辦租金評比已連續進行 4 年，台北則為今年首度加入評比。A 辦月租金排名在台北信義區之前的包括上海、新加坡及首爾。

仲量聯行指出，儘管 2018 年全球商辦空間供給逐漸增加，但 A 辦仍是需求大於供給，空置率低，令全球商辦租賃成本持續上升。截至第 3 季，全球租金年成長率為 3.6%；租賃需求與去年同期相比成長 15%，主要需求來自科技、金融，及近來快速擴張的共享辦公業者。與歐美相比，亞太區租賃需求居全球首位，與去年同期相比成長 45%。因共享辦公業者積極拓點亞太，大中華區和印度一線城市需求尤其強勁。

仲量聯行資深協理劉建宇表示，台北 A 辦整體走勢與全球趨勢相近，需求量高，但供給較少。目前台北部分商業區空置率已在 5% 以下，頂級 A 辦如南山廣場、101 大樓和部分未釋出大樓均接近滿租。有需求的業者得考慮新供給，新 A 辦大樓租金往往較既有商辦高，預計帶動台北 A 辦租金，今年台北 A 辦租金年成長率可望達 2-3%。

報告同時指出，香港雖為亞洲貿易樞紐大城，但近來中企在香港商辦租賃需求大，促進香港租金持續攀升，令許多欲進駐亞洲的歐美企業轉而考慮其他主要城市市郊，或轉向租金中等的已開發國家。而台北頂級新商辦大樓設備良好，租金相對中等，加上政經環境穩定，使台北躍升成外企拓點亞洲的重點選項之一，歐美科技、金融等企業龍頭亦已陸續進駐。