12月非農數據會給2018年的美國經濟畫上怎樣的句號？

受此前大超預期的「小非農」ADP 數據影響，市場對接下來即將公布的 12 月美國非農就業變動數據持樂觀態度。

以下為分析師的一致預期：

非農就業人數增加 17.7 萬人，前值 15.5 萬人；

失業率維持前值 3.7% 不變（聯準會 FOMC 預計失業率將在 2019 年底達到 3.5%，長期失業率達到 4.4%）；

平均時薪年增率增長 3%，前值 3.1%；

平均時薪環比增長 0.3%，前值 0.2%；

平均每周工作時長 34.5 小時，前值 34.4 小時；

U6 失業率前值為 7.6%，勞動參與率前值為 62.9%。

美國勞工局即將於北京時間今日 21:30 公布 12 月美國非農就業人口變動、失業率、平均時薪等經濟數據。另外值得注意的是，在之後的 23:15，聯準會主席鮑威爾、前主席柏南奇、葉倫將共同參與美國經濟學會年會的討論。

因此今晚的看點在於，非農就業報告和高度依賴經濟數據的聯準會貨幣政策前景之間會有著怎樣的聯繫。此前有經濟學家表示，聯準會高官試圖向市場傳達升息步伐放緩的信號，但這一措施或將和近期穩固的勞動力市場相矛盾。因此，超好的非農數據未必是市場所希望看到的。

此外，昨日公布的美國 12 月 ADP 就業數據大超市場預期，就業人數增量達到近兩年以來的最高位 27.1 萬人，同時也是經濟危機以來的第四強，這一消息也預示着今晚的非農數據或許非常可觀，使之更加令人期待。

據 MarketWatch 援引安聯投資管理公司資金經理 Charlie Ripley 表示，由於投資者非常關注鮑威爾將如何評價美國經濟面臨的風險，華盛頓時間周五的市場交易可能會面臨較大的波動。

關注點：就業數據將如何左右聯準會政策？

在本次即將公布的一系列數據中，工資變化將是一項需要重點關注的內容。

市場預期平均每小時收入將出現年增率 3%、環比 0.3% 的增長，2018 可能實現自經濟危機以來最強勁的全年增幅。

但華爾街日報同時指出，儘管如此，工資增速僅略微超出通膨水平。基於此預期，聯準會可能會繼續穩步升息，一旦實際工資增速過於偏離預期，這將會給聯儲政策制定者帶來一個警示信號。

荷蘭國際集團首席經濟學家 Robert Carnell 表示，工資的強勁增長「就像一杯冷毒藥」，它可能導致市場對聯準會升息放緩的期望再次破滅。

另一方面，失業率也是一個值得關注的指標。

美國失業率自 1969 年觸及最低值 3.4% 後還從未下降至 3.5% 以下。按照市場預期，本次失業率與前值的低位持平甚至更低，這可能會進一步加強部分政策制定者的觀點，即聯準會需要通過進一步升息以避免 2019 年出現過大的通膨壓力，特別是當經濟中同時出現強勁的工資增長時。

市場觀點

高盛預計，12 月非農就業人數增長將達到 19.5 萬人，高於市場預期中位數。但同時，高盛也指出，其中可能有部分增長來自於天氣因素，且這一高增長日後可能不會長期維持，未來的就業增長存在放緩趨勢。

高盛指出，在 11 月非農數據統計期間，美國處在降雪季，東北部及中西部地區的冬季風暴使地區和行業就業人數下降了 2-3 萬，同時增加了家庭中「因天氣而不在工作崗位」的人數。這一因素的恢復可能為 12 月非農數據貢獻 2.5 萬個新增就業人數。

巴克萊銀行分析師提出，由於 2018 年後期財政刺激效果的消退，工資和就業的增速將有所放緩，預計在 2019 年非農就業人數增長將從 2018 年的每月近 20 萬人放緩至約 16 萬人。

牛津經濟研究院美國金融市場經濟主管 Kathy Bostjancic 在周四發布的報告中表示：「我們希望鮑威爾軟化語氣，並暗示市場…… 面對經濟和金融狀況的不斷變化，聯準會會靈活地調整利率政策，不做出在某段特定時間內暫停升息的承諾。」