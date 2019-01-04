〈蘋果下修財測〉砍目標價至140美元 高盛：蘋果恐還得進一步下修全年數據

蘋果 (AAPL-US) 甫下修第一季財測，高盛 (Goldman Sachs) 就認為蘋果恐怕還得調降全年數據，且隨著各個數字下滑，蘋果股價也將進一步下跌。

高盛分析師 Rod Hall 表示，「根據 2019 年初中國需求的軌跡，我們看到蘋果 2019 財年數據進一步下行的可能性。」

高盛 Hall 將蘋果 12 個月後目標價自 182 美元調降為 140 美元，也將蘋果 2019 全年營收估計下砍 6% 至 2530 億美元，全年 EPS 估計調降 10% 至 11.66 美元。

目前他是華爾街對蘋果最悲觀的分析師。

昔日 Nokia，今日蘋果？

Hall 表示，「自去年 9 月下旬以來，我們一直提到中國需求的問題，現在蘋果下修財測證實了我們的觀點，我們不認為今年 3 月這狀況會好轉，且我們將持續對該地區保持謹慎。」

高盛自去年 11 月以來，已經 2 度調降蘋果目標價，首次於 11 月 12 日，當時蘋果交易價約 194 美元，高盛將目標價自 222 美元下修至 209 美元，同月 20 日又再次調降至 182 美元，主張 iPhone 新機的需求持續惡化，並稱蘋果恐錯估其 iPhone 策略。

Hall 進一步將蘋果與昔日的手機王者 Nokia 相比。

高盛指出，十多年前，Nokia 在面臨飽和市場之際，後期變得仰賴顧客換機，隨著經濟成長放緩，顧客汰舊換新的速度也就越來越慢。

「Nokia 在 2007 晚期看到了替換率快速擴張，且速度遠超過任何線性預測所暗示的結果。」

「除了中國以外，我們沒看到邁向 2019 年消費者放緩的強力跡象，但要提醒投資者，我們認為蘋果的手機汰換率恐怕對宏觀經濟更敏感，現在蘋果 iPhone 已經接近市場滲透率最大化。」

高盛對蘋果的新目標價是該公司新獲利預估的 12 倍，其先前的 P/E 率為 13.6。