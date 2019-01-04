美股盤中─蘋果發布警訊 經濟擔憂擴大 道瓊大跌逾670點

美國股市週四中場大幅下挫，道瓊大跌逾 670 點。蘋果警告第一季銷售將低於預期，並歸咎於中國經濟減緩，全球經濟的擔憂因而加劇。蘋果股價大跌 9.8%。

台北時間 12:33

道瓊工業平均指數下跌 564.66 點或 2.42% 至 22781.58。

Nasdaq 指數下跌 131.58 點或 1.97% 至 6534.36。

S&P 500 指數下跌 45.56 點或 1.82% 至 2464.47。

美國公布製造業數據較預期疲弱，使得道瓊下跌至今日低點。供應管理協會 (ISM) 公布 12 月製造業指數下降至 54.1，分析師預估為 57.9。

分析師說，全球經濟成長減緩的擔憂又見升高。蘋果可視為是中國經濟成長的代言人。

蘋果說，預期第一季營收為 840 億美元，前次預估為 890 至 930 億美元。接受 FactSet 研究機構調查的分析師平均預估，第一季營收為 913 億美元。蘋果將營收下降歸咎於中國企業表現不佳。但該公司亦說，其他國家客戶表現，亦不如預期強勁。

由於蘋果發布警訊，晶片股 AMD，Nvidia 與 Skyworks 股價均下跌。

蘋果執行長庫克週三告訴 CNBC 說，「我們的營收低於預期，主要係因 iPhone，而且是在中國。顯然，中國經濟在下半年開始減緩，我相信中美貿易緊張，為他們的經濟帶來額外壓力。」

上一季，許多分析師調降了蘋果的營收預估與股價目標。2018 年第四季，蘋果股價大跌 30%。S&P 500 中的科技股下跌逾 17%。

蘋果的警訊亦壓低了在中國有大量業務的其他個股。Caterpillar 下跌逾 1%，波音下跌 1.6%。

庫克在寫給投資人的一封信中警告，「我們相信中美貿易緊張升高，對中國經濟造成了進一步衝擊。」

週三，2019 年第一個交易日，股市少有變動。2018 年，S&P 500 與道瓊分別下跌 6.2% 與 5.6%，創十年來最大跌幅。