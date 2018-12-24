〈房產〉房仲：明年全台房市走勢 將以自用為主的微溫市場

今年全台房屋買賣移轉棟數市場，估可達 28 萬棟，較去年的 26.6 萬棟小幅成長，但明年房市走勢，房仲業者認為，資金回流挹注下，仍維持自用為主的微溫格局，但重劃區供給爆量，個案表現將與市場整體發展格局出現分歧走勢，提醒購屋人應要特別注意。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨今 (24) 日表示，2019 年整體經濟不樂觀，需求端減少，消費以外項目續航力不足，全球經濟進入緩成長，讓市況蒙上陰影，加上美中貿易戰引發全球經濟震盪，延伸出企業壞帳風險，市場表現不容易撥雲見日，反映在房地產市場上，雖有資金行情挹注，加上九合一選後民眾心態，目前都只能視為短期話題，中長期來說，房價不低、賣壓不小，持有與移轉成本在高水位，房市呈現仍維持自用為主的微溫格局。

徐佳馨指出，2018 年房市留下兩好三壞的局面，全台房屋買賣移轉量將達 27.9-28.1 萬棟，有利部分包括資金及九合一大選後的民氣；但是價格處於高點、稅負壓力以及建照使照的高供給，面對新年度，預估兩好三壞的局面依舊不變。

她分析，在 2020 大選前，若無太大變化發生，房市在低價區、包租賃收益佳、為租稅效益目等特殊產品上將有小火花，但目前看來房市沒有野火燎原跡象會發生。

整體來說，徐佳馨分析，2019 年仍維持自用客戶為主格局，不過結構有所改變，換屋族會因需求轉進市場，在信心面支撐下，賣方讓價意願低，買方很難期待重回買方市場，至於手抱資金的大戶，會持續在市場上尋找好標的，形成「賣方高築牆，買方難稱王，大戶廣積糧」的現象，遺贈規劃與節稅需求湧現，這部分也將成市場亮點，低價區受資金帶動，會有短期行情。

除此之外，由於租金漲房價不漲，投資報酬率提高；加上市場資金仍有去處，因此租賃、或是特殊交易增加。不過，由於銀行對於不動產態度仍相對友善，加上利率環境處於低水位，短時間內還不至於出現結構問題，可是重劃區供給爆量，個案表現與市場整體出現分化狀態，都是購屋人應該要特別注意的。