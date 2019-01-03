花旗：「恐慌模式」正式啟動 賺錢的機會來了

2018 年末，美股幾經大起大落，投資者交易員齊坐過山車，場面十分精彩刺激。

1 月 2 日周三，花旗首席美國股票策略師 Tobias Levkovich 對 CNBC 表示，在經歷了 12 月的震盪後，花旗「恐慌 / 狂喜」模型已經觸及「恐慌」水平。

他曾在去年最後一個交易日，也就是 12 月 31 日周一的一份研報中指出，這一現象表明投資者開始賺錢的可能性很高，美股在未來 12 個月中會上漲 18%。

Levkovich 認為：

目前的估值顯示，美股現在有 16% 左右的上行機會，且市場情緒已經陷入恐慌。

在這個階段，花旗的關鍵情緒指標表明標普 500 指數在未來 12 個月內上漲的可能性超過 97%，投資者現在有著不錯的機會。

以史為鑑，上述模型「預言」漲跌的能力頗為可觀。在 2000 年網路泡沫破滅之前一年，模型曾達到「狂喜」水平；2016 年美國大選後的股市狂歡潮之前，它也曾到達「恐慌」水平。

值得注意的是，在美股平穩上漲的 2017 年底，模型也觸及了「狂喜」水平。隨後到來的 2018 年，美股的表現可謂是慘不忍睹。

2018 全年，標普累跌 6.24%，道指累跌 5.63%，納指累跌 3.88%，均創 2008 年以來最大的年度百分比跌幅。納指終結六年連漲、標普和道指三年以來首次年度下跌。據 CNBC 統計，今年也是標普大盤史上首次在前三個季度上漲後年度轉跌。

此外，2018 年第第四季，標普累跌 13.97%，道指累跌 11.83%，均創 2011 年第第三季以來的最大季度百分比跌幅；納指累跌 17.54%，創 2008 年第第四季以來最大季度百分比跌幅。

單看 12 月，標普 500 指數累跌 9.18%，道指累跌 8.66%，均創 1931 年大蕭條以來的最大 12 月百分比跌幅，也是 2009 年 2 月以來的最大月度百分比跌幅；納指累跌 9.48%，創 2008 年 11 月以來的最大月度百分比跌幅。

鑒於美股年末表現如此糟糕，Levkovich 隨之將其 2019 年標普 500 指數目標價從 3100 點下調至 2850 點，下調幅度達到 8%。

這位花旗分析師看到，在貨幣政策收緊的大背景下，2018 年的市場波動性可能會延續到新的一年當中，不過，市場對經濟和企業盈利崩潰的擔憂有些過頭。

目前，分析師對美股企業 2019 年的盈利增長平均預期已經從三個月前的 12% 下調至 8%，接近花旗銀行 6% 的預測。Levkovich 認為，數據顯示，在股市目前如此疲軟之際，我們該買入了。