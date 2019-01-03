〈蘋果下修財測〉投行調降目標價 蘋果盤前股價跌逾7%

蘋果 (AAPL-US) 下修財測，導致部分投行調降其目標價，受此消息影響，今 (3) 日美股盤前，蘋果股價跌逾 7%。

台北時間週四晚間 6 點 30 分，Investing.com 報價顯示，蘋果盤前股價下跌 7.67%，至 145.80 美元。

蘋果盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

蘋果下修財測，主因在於中國經濟成長趨緩，影響 iPhone 在新興市場的銷售表現；蘋果原預估，會計年度第 1 季營收，會在 890 億至 930 億美元之間，但執行長庫克表示，首季營收估約 840 億美元，遠低於市場預期。

庫克在給投資人的信件中指出，雖然蘋果公司已預期，會在新興市場面臨挑戰，但經濟成長趨緩的程度，比想像中更大，「尤其是大中華區」。

大中華區是蘋果的第 3 大市場，就會計年度第 4 季數據來看，該區營收貢獻約占 18%。

上述消息使部分投行下調蘋果目標價，摩根士丹利將其目標價，由 236 美元下調至 211 美元，高盛甚至只給出 140 美元的低水平。

週三蘋果股價收漲 0.1%，至 157.92 美元，受下修財測消息影響，盤後股價重挫逾 7%。

市場研究機構 Canalys 分析師 TuanAnh Nguyen 在接受 CNBC 採訪時表示，過去 2 年來，中國一直讓蘋果很頭痛，貿易戰只是因素之一。

Nguyen 稱，iPhone 的銷售策略，在美國等成熟市場，是適用的；但中國本土品牌，能以更低的價格，提供類似服務，導致 iPhone 行銷策略在中國難以奏效。