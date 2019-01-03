華爾街看跌股市 但沒那麼悲觀

股市最近的表現讓投資者沒什麼看漲的理由，但根據美銀美林和 Ned Davis 研究集團的分析，許多基金經理人和金融顧問竟仍保持樂觀。

Ned Davis 研究集團資深投資策略師 Ned Davis 週三 (2 日) 報告指出，人性就是在極度樂觀 (貪懶) 和極度悲觀 (恐懼) 之間來回轉換，投資者的關鍵就是抓緊這些情緒轉換的時機，因為對股價而言，這種不斷變化的市場心理比起企業或廣泛經濟具體的新資訊來說，更有影響力。

儘管道指和 S&P 500 處於深度修正中 (即較最近期高點下跌 10% 以上)，且 Nasdaq 綜合指數近日已較 8 月記錄高點下跌 23% 以上，這種至關重要的投資者心理只有溫和的轉變。

Davis 指出「顧問服務情緒指數 (Advisory Service Sentiment)」，該指數研究 100 份以上獨立市場通訊，該指數顯示這些通訊作者中 46% 看漲股市，其 10 週移動均線進入到 Davis 界定為「中性」的範圍。

在截至去年 2 月 2 日止的一週內，樂觀情緒攀升到 81.8% 史上高點，但此後穩定下降，隨著市場自「極度樂觀」的情緒點撤退後，該指數 10 週均線也下降到了 64.5%。

Davis 警告，「我們將極度悲觀的情緒定義在 53% 以下的區域，這是長期牛市結束時多數走跌的區域，這正是我們在 2011 年和 2016 年觸底並展開新多頭循環的區域。」

與此同時，美銀美林的賣方指標 (根據華爾街策略師美月底的股票配置平均建議，來衡量華爾街情緒) 顯示，市場情緒只有些微轉疲。

美銀美林該指數去年 12 月自前月的 58.0% 下降至 57.6%，週三報告稱，「由於擔憂華府功能失調、獲利成長觸頂、鷹派 Fed、中美貿易緊張，以及全球基本面疲弱，不確定性持續打壓市場情緒，但國內基本面穩固，且擁有健康的消費者。」

雖然美銀美林數據顯示，華爾街分析師越來越悲觀，但該指數也看得出華爾街比過去 15 年以來平均更加樂觀。