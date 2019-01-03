「末日博士」：2019年有三件事一定會發生 黃金有望突破1360美元

「金融資產有可能發生任何狀況，沒人能知道。」在談及 2019 年前景時，有「末日博士」之稱的經濟學家 John Rubino 如是說。

但是，不確定中有三件事是確定的。「末日博士」指出，政府債務的雪球還會越滾越大，上市公司無疑會失去庫藏股意願甚至拋售股票，而地緣政治風險也會升溫，多國政府面對越來越複雜的內外紛擾。

股票債市前景不明，要看政策和風險之間的天平傾向哪一邊。只有貴金屬是絕對的贏家，John Rubino 預計黃金有望突破 1360 美元。

政府債務加速攀高

John Rubino 形容美國目前的狀況是「一個放棄了的終身節食者，決定吞食自己至死」。即使未來十年沒有經濟衰退，美國也將面臨兆美元計的赤字；而在下一輪衰退中，赤字規模可能擴大到兩兆甚至更多。

可以確定的是，2019 年美國赤字將會跨入下一個兆計量。不過「和全球其他地方比起來，美國的債務狂潮堪稱井井有條」：末日博士提到，在巴黎騷動過後，法國總統立即就提出要大幅增加政府開支。

公司庫藏股縮水

John Rubino 提到，在上一輪美股瘋狂庫藏股潮中，股價在 2007 年見頂，庫藏股活動隨之萎靡，公司本身成為了高位接盤地位拋售的「最終的傻瓜資金」。

2018 年，類似的戲碼再一次重演。在減稅提供了大量額外流動性的助力下，公司傾盡全力庫藏股，但現在股價已經大不如前，「CEO 們正在召開年度股東大會，他們在高估的股票上浪費了相當一部分的投資者資金。現在毫無疑問是緊張時期，他們也不太有可能有加大庫藏股的胃口。」

末日博士提示，如果庫藏股的套路與經驗相符，那麼上市公司是時候停止庫藏股了，甚至有可能在年底前開始拋售手中的股票。

地緣政治風險愈發猖獗

John Rubino 調侃稱，美國眾議院目前的多數黨是民主黨，「兩年來都在渴求毀掉總統」的民主黨。英國退歐看起來的確很「硬」，英國可能只是單純地離開了歐盟，把爛攤子交給一頭霧水的律師們。

如前所述，法國總統已經宣布要提高開支，但是這給歐盟帶來又一個難題，如果法國能擴大赤字，為什麼義大利或是其他歐盟國家不能隨心所欲？但如果不允許法國自救，歐盟可能又會產生無法調和的矛盾嫌隙。John Rubino 還提到，這還要發生在默克爾這個跛腳鴨仍未找到接班人，極右翼勢力崛起的背景下。

只有貴金屬是絕對的贏家

末日博士指出，一對對矛盾的存在使得股債走勢並不明朗，「金融資產有可能發生任何狀況」：政府債務攀升，但是公司庫藏股減少；地緣風險加大，但是央行也有可能因此重走寬鬆老路。

惟有貴金屬前景一片光明，無論是政府垮台還是債務飆升，貴金屬都是贏家。2019 年的黃金被分析師一致看好，John Rubino 預測，黃金有望突破 1360 美元，這一阻力位在過去五年間被測試了四次，沒有一次成功突破。