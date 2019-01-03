日圓七分鐘瘋漲 英鎊也曾兩分鐘閃崩6% 都怪亞洲盤早盤交投太清淡？

日圓今天只花了 7 分鐘，就創下近十來最大震盪幅度。亞洲盤瘋狂飆漲，兌一美元一度升破 105 外，兌 G10 國家貨幣全面上漲，其中日圓兌澳幣漲幅近 8%；而日圓兌土耳其里拉更飆升約 10%，

市場分析師紛紛拼湊日圓今天急漲的原因，從時間上來看，蘋果公司今天調降第一季銷售前景應該是直接的引爆點，市場對全球經濟成長憂慮升溫，避險情緒高漲下，日本散戶急於拋售虧損部位，但日本正處於元旦連假，交投清淡下，加劇價格震盪，引發程式交易連環助漲助跌。

雪梨 Grant Samuel Funds Management Pty 顧問、前貝萊德投資管理（澳洲）固定收益主管 Stephen Miller 表示，這些震盪非常劇烈，令人感到驚訝。

由於日本正處於連續假期，交易商表示，在交投清淡下，很難處理大量賣單，成交價格不穩定，一旦日圓兌美元升至 105.50 後，日圓空方被強軋出場。

日本假期加劇日圓動盪

對沖基金 Ensemble Capital Pte 投資長 Damien Loh 表示，由於時間點正是紐約盤和亞洲盤的交接期間，日圓暴漲看起來更像是流動性的問題，日本假期加劇了日圓價格的動盪。

日圓作為主要避險資產，過去一年在市場對全球經濟成長和庫存下滑的擔憂下，表現強勁，去年日圓兌美元上漲 2.7％，是 G10 貨幣中，唯一表現比美元還強勁的貨幣。

由於日本央行的負利率政策使日圓成為廉價資金的來源，這並沒有阻止日本投資人湧入外幣。根據東京金融交易所（Tokyo Financial Exchange Inc.）的最新數據，散戶在 12 月 18 日的兩週內將淨澳幣多頭部分提高了 45％，這些散戶的土耳其里拉淨多頭部位也處於四個月高檔。

日本日圓散戶空頭急於出場

瑞士 National Australia 銀行外匯策略負責人 Ray Attrill 表示，周三日圓兌美元上漲近 1％後，這些站在日圓空方的投資人可能被迫平倉出場。

Attrill 說，目前只能猜測日本散戶外匯帳戶可能因隔夜日圓空頭部位遭受重創，而被迫出場，而這正是日圓暴漲的初步催化劑。

英鎊也曾 2 分鐘內閃崩 6%

事實上，亞洲盤早盤匯市流動性薄弱，先前就已經發生過「閃崩」，2 年多前，英鎊就曾因市場對英國脫歐的擔憂升高，2 分鐘內暴跌 6%，並一度引發「胖手指」惹禍的猜測。