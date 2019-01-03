台股盤中－蘋果降財測 大盤一度跌破9500點 資金湧5G、生技避風頭

受美商蘋果 (APPLE) 無預警下修上季財測利空影響，蘋果股價盤後重挫約 7.5%，也拖累台蘋概股承壓，在台積電、鴻海與股王大立光等領跌下，加權指數一度摜破 9500 點，最低下跌 79 點、將指數打到 9474 點，資金湧進 5G、生技及跌深紡織股等族群。

受中國智慧手機銷售趨緩影響，蘋果下修去年 12 月 29 日結束的會計年度首季財務預測，預期季營收約 840 億美元，低於原先預期 890 億至 930 億美元水準。

在蘋果下修財測衝擊影響下，台積電美國存託憑證 (ADR) 盤後下跌 1.27 美元，跌幅達 3.48%，台積電現貨開盤跳空跌到 214 元，跌幅 2.5%，並創 1 個多月新低價。股王大立光早盤也失守 3000 元，最低跌到 2960 元，跌幅 2.61%。鴻海也難逃跌勢，最低跌到 68.7 元，跌近 2%。其餘蘋概股如：穩懋、和碩、可成、鴻準等都表現不佳。

權值股也大多表現疲軟，國泰金、富邦金、兆豐金、南亞科、長榮航、華航、日月光投控、聯電、仁寶、遠東新、統一、台灣大及台達電等皆在平盤下游走。

相較之下，資金湧進中小型股，5G 族群成避風港，先豐漲逾 5%，波若威、高技都漲超過 4%，上詮、亞太、聯發科、新復興、英業達都逆勢抗跌。

生技族群方面，基亞亮燈漲停，中裕漲逾 6%，晟德、聯合、訊聯都漲逾半根停板，瑞基、商之器也有 4% 漲勢，其餘喬山、科妍、安成藥等都很搶眼。跌深的紡織股如豐泰、聚陽、儒鴻等也展現反彈行情。

整體來說，台股今日受蘋果降財測利空衝擊，雖然擴量下跌，成交量見到「9 字頭」，但是跌破 9500 點後仍有低接買盤介入，多方有力守 9500 點的企圖心，然而，目前大盤上方月、季線反壓沉重，日 KD 指標的 K 值也反轉向下，短線恐將持續修正，不過在前低 9400 點未有效跌破前，指數持續以區間震盪格局視之。