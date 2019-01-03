〈蘋果下修財測〉大立光：首季為出貨淡季 今年沒有例外

大立光 (3008-TW) 將於 10 日由執行長林恩平主持召開法人說明會，並將提出第 1 季營運展望，但昨晚蘋果以中國智慧型手機銷售趨緩為由，下修會計年度首季營收預測。大立光則指出，第 1 季為光學產業淡季，今年也沒有不例外。

以大立光的光學元件接單能見度來看，頂多為 2 個月的時間，目前來看今年上半年並太大驚喜可言，至於整體市場的景氣狀況，大立光執行長林恩平將在法說上提出較明確的說明。

依外資券商最新的分析指出，蘋果第 1 季手機銷售季衰退 35%，預估銷售數在 4200 萬支。

蘋果 iPhone 今年推出的新款手機銷售不佳，且大陸智慧型手機市況低迷，銷售數字一再遭法人下修，證券分析師黃漢成指出，大立光去年 11 月營收 40.08 億元，不僅「低於預期」，且「非常差」，12 月營收恐也難有起色，接下來到今年 3 月，都是大立光營運淡季，接下來要觀察大立光新產品及手機客戶導入新設計的進度，及大立光第 2 季營收爬升速度。

大立光去年第 4 季面臨前所未有「最淡旺季」，全年營收恐將 2017 年衰退，大立光將於 5 日公布 2018 年 12 月營收數據，且將在 10 日的法說會提出全年獲利狀況及第 1 季展望。

大立光去年 11 月營收為 40.08 億元，月減 23.08%，創 7 個月以來新低，年減 28.57%，低於法人預期；大立光今日坦承客戶端拉貨狀況仍顯疲弱，12 月營收確定較 11 月下滑，而前 11 月營收年減 3.17%，全年營收恐較 2017 年衰退。

今天大立光股價表現，受美商蘋果以中國智慧型手機銷售趨緩為由，下修會計年度首季營收，打擊投資人持股信心，早盤一度跌破 3000 元整數關卡，盤中最低價為 2960 元。