晶技初估去年12月營收僅約6.7億元為下半年新低

石英元件廠晶技 (3042-TW) 受手機市場需求不振的不利影響，去年 11 月營收僅 7.31 億元，月減 3.62%，年減 6.86%，依晶技訂單及出貨狀況來看，晶技去年 12 月營收僅約 6.7 億元，創下半年新低。

依晶技去年 12 月營收 6.7 億元估算，為今年 7 月進入旺季以來新低，依照客戶端需求及最新出貨狀況顯示，12 月營收較 11 月下滑，晶技主管指出，歷年 12 月營收皆低於 11 月，今年狀況也是如此，並沒有異常，但是明年第 1 季的接單狀況，能見度偏低，因此目前生產線的春節假期可能延長。

依晶技去年 12 月 6.7 億元，月減 8.29%，年減 10.3%，2018 年累計營收為 81.57 億元，年減 7.12%。

晶技最新自結 11 月稅前盈餘 7967 萬元，月減 17.6%，年減 12.3%，累計前 11 月稅前盈餘為 6.98 億元，年減 30.4%，每股稅前盈餘 2.25 元。

晶技今年第 4 季營收偏弱，主要在手機應用需求不振，晶技目前也致力開發小型化石英元件產品，以因應市場需求。法人依目前出貨能見度評估，晶技去年第 4 季營收低於第 3 季 22.67 億元，全年營收約 81.57 億元，仍較去年同期 87.82 億元衰退。

晶技去年第 3 季稅後純益為 2.42 億元，季增 1.09 倍，年增 6.4%，每股純益 0.78 元，累計去年前 3 季稅後純益為 4.41 億元，年減 38.39%，每股純益達 1.43 元。