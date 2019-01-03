紐約匯市—中國經濟數據嚇傻全球 市場湧向避險 美元開年走高

週三 (2 日) 交易，中國發布一輪疲弱的經濟數據後，凸顯全球經濟成長令人擔憂，並引發全球股市拋售之後，美元兌多數領先貨幣上漲，除了日圓。

Jefferies 分析師 Brad Bechtel 表示，市場「依然脆弱且仍湧向避險，美元將很難劇烈遭拋售，因為美元同時具有避險和高收益的特性，這會引發美元資產進一步的需求。」

近時交易中，ICE 美元指數上升 0.6% 至 96.768。該指數 2018 年上升 4.3%，是 3 年來最大一次年度升幅，因為 2018 年充斥對全球關稅的擔憂、國際經濟成長降緩，以及 Fed 堅持利率正常化等。(2015 年升幅為 9.3%)

ICE 美元指數近一年來走勢

美元兌日圓自週二的 109.72 日圓下降至 109.33 日圓，但已脫離盤中低點 108.71 日圓。過去 4 個交易日中，日圓兌美元已經上漲約 2%。

美元兌日圓週三走勢

2019 年開年首日交易，全球經濟成長和廣泛股市不安的跡象令投資者湧向相較安全的美元，以及更最初的避險貨幣日圓。

製造業採購經理人數據顯示 12 月活動衰退，中國經濟健康程度令人擔心，引發市場走避風險資產，亞股劇烈拋售。

歐股走低但已收斂跌幅，終場小幅收低，美股開盤賣壓沉重，但隨後慢慢轉正。

美元指數上週收低 0.6%，Fed 今年升息腳步的積極度越來越不明確，雖然 12 月時升息，但鮑爾示意市場流向交錯且全球成長疲弱的跡象下，Fed 恐對升息更猶豫不決。

券商 XM 分析師 Christina Parthenidou 表示，越來越多人認為「Fed 恐怕高估了今年升息次數，所以接下來美元會面臨更謹慎的時期。」

市場參與者也在關注美政府部分關閉進入第二週的發展，川普週三下午邀請一些議員重新討論美墨邊境大牆和重啟政府的議題。

中美貿易紛爭是否有解，也兌美元有重大影響，交易者認為，倘若關稅紛爭惡化，美元將成為市場的避風港。

美元兌在岸人民幣自週二晚間的 6.785 元上升至 6.862 元。

但離岸人民幣兌美元上漲約 0.1% 至 6.8802 元。