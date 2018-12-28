〈每日外資外匯觀點〉法農信貸力挺美元 年底前還有強勁買盤流入

美元指數受到美國經濟數據表現不佳的影響，表現疲軟，一度觸及 96.41，儘管美元上檔仍承受壓力，但法國農業信貸銀行則預期，美元在年底前仍有強勁流入的買盤支撐。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國周四公布 12 月諮商會消費者信心指數創下五個月來新低，同時，美國房地產市場有新的降溫跡象，且製造業正在開始下滑，在市場對明年經濟前景疲軟的憂慮升高下，美元指數走勢疲軟。

法國農業信貸銀行外匯策略師 Jennifer Hau 認為，近期全球股市表現不佳，月底投資組合再平衡流動，可能會觸發強勁而又全面的美元買盤，預期美元仍有望迎來一波漲勢。

法國興業銀行外匯策略師 Kit Juckes，Juckes 則認為，美元的前景並不樂觀，由於美國經濟放緩及政府的巨額財政赤字，都將壓抑美元走勢，而歐元兌美元目前來說則相對便宜。

Amplifying 全球外匯資本分析師 Greg Gibbs 同樣也不看好美元，預期明年漲勢將難以為繼，因市場可能延遲反應美國聯準會明年可能降息，以調整先前超出必要水平的水息；同時在市場權衡全球經濟成長放緩的風險下，美元可能震盪走跌。

瑞穗銀行首席投資策略師 Norihiro Fujito 表示，由於美股本周高調反彈的走勢，使得市場對負面因素暫時拋諸一旁，同時對美國政府關門以及中美貿易關係的擔憂情緒舒緩，美元出現震盪整理走勢。