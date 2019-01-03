盤前財經大事搶先讀2019年1月3日

今日操盤前瞻

日股休市

美國 12 月 ADP 就業變動

減資暫停交易：凱美、花王

〈蘋果下修財測〉RBC：今年牽引蘋果股價走勢的 3 大點

一如其他科技股，蘋果 2018 年經歷了動盪的一年，今年一開年，庫克就給投資人一個震撼彈，他認為大中華地區的銷售黯淡、其他地區換機需求也未若想像強勁，因而下調營收和毛利率，但分析師怎麼看？閱讀全文...

銀行為洗錢防制 要求客戶資料更新惹民怨 金管會祭三招解套

部分金融機構為了執行洗錢防制措施，因此要求客戶更新資料，否則將停止帳戶的自動化或網路服務，客戶得臨櫃才能提領或轉帳，此要求引發民眾誤解及不便，為化解此問題，金管會昨 (2) 日邀集行政院洗錢防制辦公室、農業金融局及銀行業者，就客戶資料更新相關事宜進行討論，定調三大初步結論。閱讀全文...

大立光 10 日召開法說會 法人聚焦三鏡頭、新客戶動向

大立光 (3008-TW) 昨 (2) 日公布，將於 10 日由執行長林恩平主持召開法人說明會，在大立光去年第 4 季面臨前所未有「最淡旺季」且全年營收恐將 2017 年衰退，法人則關切今年主力客戶端手機三鏡頭納入設計、7P 鏡頭出貨量及新客戶動向三大焦點。閱讀全文...

2018 Gogoro 銷量翻倍至 7.2 萬台 吃下電動機車近 9 成版圖

2018 年整體機車市場總銷量 855365 台，年衰退約 14%，不過，電動機車 Gogoro 銷售逆勢大幅成長，全年領牌數達 72066 台，年增率 109%，占總電動機車銷售比重高達 87%，展望後市，Gogoro 正力拚第 1 季底前多數六都車主於平均騎車 5 分鐘內可找到電池交換站，並將於下半年推出與其他機車品牌合作的新車型。閱讀全文...

華映聲請緊急處分遭駁回 今日提起抗告

華映爆發財務危機，在去年 12 月 13 日董事會依公司法，向桃園地院聲請重整及緊急處分，但公司在 12 月 28 日公告，接獲該院裁定，聲請遭到駁回，聲請程序費用由聲請人負擔。閱讀全文...