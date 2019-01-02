大立光10日召開法說會 法人聚焦三鏡頭等三大焦點

大立光 (3008-TW) 今 (2) 日公布，將於 10 日由執行長林恩平主持召開法人說明會，在大立光去年第 4 季面臨前所未有「最淡旺季」且全年營收恐將 2017 年衰退，法人則關切今年主力客戶端手機三鏡頭納入設計、7P 鏡頭出貨量及新客戶動向三大焦點。

大立光將於 5 日公布 2018 年 12 月營收數據，且將在 10 日的法說會提出全年獲利狀況及第 1 季展望。

大立光去年 11 月營收為 40.08 億元，月減 23.08%，創 7 個月以來新低，年減 28.57%，低於法人預期；大立光則坦承客戶端拉貨狀況仍顯疲弱，12 月營收預期恐還將較 11 月下滑，而前 11 月營收年減 3.17%，全年營收恐較 2017 年衰退。

而目前蘋果 iPhone 新款手機銷售不佳，預估銷售數字一再遭到法人下修，加上大陸智慧型手機市況低迷，證券分析師黃漢成指出，大立光去年 11 月營收 40.08 億元，不僅「低於預期」且是「非常差」，接下來到今年的 3 月，都是大立光營運淡季，就是要觀察大立光新產品及手機客戶導入新設計的進度。

大立光去年第 4 季營收連續走跌，證券分析師張陳浩指出，大立光產能利用率下滑，恐使毛利率也同步修正，進而影響第 4 季獲利表現。

大立光第 3 季營收 163.34 億元，創單季歷史次高，季增 32.8%、年增 9.5%，毛利率 71.34%，季增 2.73 個百分點、年增 3.4 個百分點，營益率 62.56%，季增 3.21 個百分點、年增 3.63 個百分點，稅後純益 83.71 億元，季增 51.2%、年增 7.7%，每股純益 62.41 元。

累計大立光前 3 季營收 375.07 億元，年增 1%，毛利率 68.55%，年增 0.17 個百分點，營益率 59.2%，年減 0.31 個百分點，稅後純益 178.92 億元，年增 3%，每股純益來到 133.38 元。