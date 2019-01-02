銀行為洗錢防制 要求客戶資料更新惹民怨 金管會祭三招解套

部分金融機構為了執行洗錢防制措施，因此要求客戶更新資料，否則將停止帳戶的自動化或網路服務，客戶得臨櫃才能提領或轉帳，此要求引發民眾誤解及不便，為化解此問題，金管會今 (2) 日邀集行政院洗錢防制辦公室、農業金融局及銀行業者，就客戶資料更新相關事宜進行討論，定調三大初步結論。



一、金融機構請客戶更新資料，應依客戶風險分級，分批執行，並給予合理充分時間準備資料，及提供電話、傳真、網路、郵寄或臨櫃等多元管道，方便客戶辦理。



二、對於客戶無法如期提供更新資料者，金融機構的相關管控措施應符合比例原則，例如維持低風險交易，以使客戶帳戶合理正常運作。



三、此外，對於久未往來或帳戶餘額在一定金額以下的客戶，應提供簡便結清帳戶的資訊，供客戶選擇運用。對於客戶經常詢問事項，亦應製作問答集於 1 月 14 日前上網公告，以讓客戶問題能適度釐清。



金管會表示，目前我國法規面均符合國際標準，且推動落實防制洗錢的政策及決心不變，在實務執行面部分，金管會將持續督導各金融機構，於符合風險基礎原則及兼顧客戶權益下妥適辦理。