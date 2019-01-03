小摩：OPEC若未照協議 Brent油價恐延長滯留55美元低檔

鉅亨網編譯許家華 2019年1月3號13點30分

據摩根大通亞太石油和天然氣部門負責人表示，倘若石油輸出國組織 (OPEC) 未履行今年減少石油產量的承諾，Brent 原油價格恐怕將難以上漲，油價維持弱勢之市況可能將持續。

此前為因應全球石油供需失衡的情況，12 月初 OPEC 與非 OPEC 產油國曾開會協議，自今年 1 月起到 6 月底每日減產 120 萬桶。

Scott Darling 週三在《CNBC》節目「Squawk Box」上表示，「摩根大通在 12 月初的 OPEC 會議之前說過，倘若 OPEC 沒有真的減產超過每日 120 桶，而且只有上半年這麼做，沒有全年減產的話，那麼我們會傾向低油價劇本演進，即 2019 年 Brent 邁向每桶 55 美元的趨勢。」

Darling 指出一些維持今年油價疲弱的因素包括：原油需求低迷、OPEC 成員是否遵循減產協議的不確定性 (連最大產油國沙國也一樣)。

最近幾個月，沙國增產每日 100 萬桶以上，如今該國目標在短短 2 個月內每日減產約 90 萬桶。由於油價疲弱，沙國恐怕需要 Brent 油價劇烈上升才能平衡其預算。

因股市波動、地緣政治以及能源市場需求預期疲弱，去年油價遭受 2015 年以來最嚴重的年度跌價，Brent 原油價格下跌近 20%，美國原油則下跌約 25%。

Brent 油價一年走勢

Darling 認為，委內瑞拉等地區的地緣政治風險也可能推高油價。

但他補充，「全球一些地方仍可以看到老化的石油基礎設施，這些導向無計畫維修，只要這種情形多一點，油價就會突然獲得更多支撐力。」

摩根大通 11 月時估計，2019 年 Brent 原油價格平均為每桶 73 美元，較先前估計的 83.5 美元下修，部分係因下半年北美供應量將大增。