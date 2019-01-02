供過於求疑慮增 油價跌至每桶53美元

供過於求疑慮未除、全球經濟成長趨緩，導致油價持續承壓，今 (2) 日布蘭特與西德州中級原油期貨皆跌逾 1%，其中布蘭特原油已跌至每桶 53 美元左右。

台北時間週三晚間 6 點 54 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.34%，至每桶 53.08 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.21%，至每桶 44.86 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

2018 年，油價重挫，創 2015 年以來最大跌幅，布蘭特原油全年累計下挫近 20%，西德州中級原油則跌約 25%。

為提振油價，使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，每日減產 120 萬桶原油。

雖然已有減產共識，但美國、沙烏地阿拉伯與俄羅斯等 3 大產油國，產量仍陸續逼近或創下歷史新高，導致外界對減產協議的成效，抱持疑慮。

全球經濟成長趨緩，由財新數據可得知，中國 12 月 製造業 PMI(採購經理人指數) 為 49.7，不僅未及市場預期 (50.2)，還跌破榮枯線 (50)，主因在於，美中貿易戰影響出口表現，內需市場也有減弱跡象；而中國官方先前公布的 PMI 指數為 49.4，亦低於榮枯線。

石油交易商 PVM 分析師 Stephen Brennock，在接受路透社採訪時稱，供給增加，使油價前景堪慮。

Brennock 直言，油價短期內仍看跌，「恐難擺脫當前低谷」。