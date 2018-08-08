義隆電Q2每股賺0.91元 估Q3營收季增12%-15% 觸控筆獲傳音採用

觸控晶片廠義隆電 (2458) 第二季每股淨利 0.91 元；展望第三季，因新客戶出貨和三大產品線出貨量同步成長帶動下，預估單季營收將可季增 12% 到 15%，而公司也揭露自家觸控筆方案獲得傳音採用。義隆電第二季財報，單季營收 21.04 億元，季增 18.3%、年增 12.7%，單季毛利率 45.1%，季增 0.6 個百分點，主要取自 ASP 上揚，本業穩健成長加上業外加持，義隆電第二季稅後獲利 3.65 億元，季增 40.9%、年增 30.4%，單季每股淨利 0.91 元，累計今年上半年每股淨利 1.54 元，年增 48.1%。



展望第三季，義隆電預估，營收將落在 23.6 億至 24.2 億元間，季增 12% 至 15%；毛利率約 44.7% 至 45.7%，營收成長動能主要取自新客戶出貨和三大產品線出貨量同步成長。



義隆電預估，觸控螢幕晶片上半年出貨量 800 萬套，第三季出貨可季增三成，今年整體出貨量約 1,700 萬至 1,800 萬套，比去年多 300 萬套到 400 萬套。至於觸控板部分，全年出貨可望達 6,000 萬片，第三季出貨預估可季增 10% 至 15%。



另外義隆電董事長葉儀皓也透露，自家的觸控筆也逐步打入智慧型手機市場，不單，號稱「非洲王」的傳音，今年已導入採用義隆電方案之外，義隆電也有機會獲得中國大陸前五大手機品牌廠中四家的青睞。