亞獅康的Varlitinib已取得美、韓膽道癌孤兒藥資格認定

亞獅康 - KY(6497-TW) 今 (2) 日傳出捷報，發佈重訊表示旗下 varlitinib 二線膽道癌全球性樞紐試驗 TreeTopp 已經提前進度完成受試者收案，初步臨床數據預計將於 2019 年下半年出爐。

亞獅康指出，TreeTopp 試驗是一項隨機、雙盲、安慰劑對照的二線膽道癌臨床試驗，目的在於比較 varlitinib 與安慰劑各自合併 capecitabine 使用的療效，亞獅康說明，Varlitinib 為強效小分子中，可逆性泛 HER 抑制劑，目前針對膽道癌、胃癌、轉移性乳癌與轉移性大腸直腸癌等適應症進行研發。

亞獅康營運長 Mark McHale 強調，目前膽道癌在亞洲每年影響逾 20 萬人，尚未有核准的標靶療法可以醫治，同時也清楚地展現了膽道癌新療法的需求相當緊急。比起其他癌症，膽道癌治療選擇少且存活率低，多數病患在診斷時已進入晚期，若能盡快取得臨床數據，或許將能有突破性發展。

亞獅康的 Varlitinib 在 1b 期試驗時就展現療效，證實患者的腫瘤縮小，也維持疾病穩定，同時也取得美國 FDA 與韓國 MFDS 的膽道癌孤兒藥資格認定，接下來亞獅康也將出席美國臨床腫瘤學會所舉辦的胃腸道腫瘤研討，推廣膽道癌新藥。