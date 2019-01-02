【安聯投信】美股震後反彈 高收益債投資價值現

上周美股在重挫至 20 個月低點後，川普再次發言安撫市場，帶動股市創下 9 年來最大單日漲幅，公債殖利率也大幅震盪，風險性債券則因放寬的利差尚未收斂回來而下跌；法人認為，儘管高收益債隨美股重挫時下跌，而沒有隨美股反彈而走揚，但從「利息保障倍數」來看，投資價值已經浮現，建議投資人可展開布局。

安聯美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 產品經理但漢遠表示，從高盛最新的報告來看高收益債，其利息保障倍數持續上升，從 2.4 倍上升至 2.7 倍，為 1997 年統計以來最佳，基本面無虞；且近期高收益債殖利率已上升至 8%，利差上升至近 539 點，明顯具有長期投資價值，建議投資人仍可以體質較為穩健的 BB 級與 B 級債為主投資。

安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍也表示，目前持續正面看待高收益債、可轉債，並中性看待美股，以高收益債而言，在景氣偏溫和時，可望有不輸股票的表現，且目前槓桿倍率、利息保障倍數都相當正面，雖然 2019 年違約率可能從 1.8% 上升至 2%，但仍遠低於長期平均的 3.5%。

在新興債市方面，根據美銀美林引述 EPFR 資料，截至 12 月 26 日當周，新興市場債資金一周淨流出 15 億美元，速度較前周的 20.2 億美元趨緩，資金已連續 12 周流出新興市場債；券種方面，美元債及當地債本周均為淨流出。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示， 2019 年初重大事件密集，市場將關注最新經濟數據以評估衰退風險，除此之外，中國及義大利的財政政策 / 預算、英國脫歐進展、中美貿易談判等事件，投資人可持續留心。

德意志銀行分析，與去年相比，新興市場 2019 年可能有「對比性表的現」──若歐洲風險獲得控制、貿易爭端未產生短期重大影響、中國經濟成長率維持在 6% 以上、成熟國家的政策緊縮逐漸舒緩，將有助延長此波經濟循環，對新興市場帶來支撐。

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