告別上季動盪後 亞洲美元債營造出便宜買點

亞洲美元債券歷經表現不佳的 2018 年，尤其是格外動盪的第四季後，疲軟的需求開始復元，價格已經便宜到讓市場備加關注。

去年第四季，投資人在近十年來最動盪的拋售潮中尋求資金避風港，市場風險降溫，亞洲垃圾債殖利率甚至在 11 月底飆升至 7%，來到七年以來高點， 安本 (Aberdeen) 標準投資管理表示，股市崩跌為市場找尋便宜的投資標的提供了切入點。

安本標準投資管理亞洲企業債和新興市場信貸研究負責人 Paul Lukaszewski 表示，2018 年亞洲高收益債的利差擴大，目前市場潛在獲利豐厚，有機會產生誘人回報，而且中國企業債高收益率將持續遠高於歷史平均水平。

投資人對債券需求彈升，對今年的亞洲借款人來說非常重要，因為他們需要大量的再融資需求，尤其是中國企業正在努力解決 1050 億美元到期債券。據彭博社的一項調查顯示，2019 年亞洲美元債銷售額可能達到 2500 億至 3000 億美元。

彭博的數據顯示，去年 10 月至 12 月在亞洲 (不包括日本) 定價的高等級美元債券的認購數量與實際交易規模相比從上一季度的 3.7 倍上升至 4.1 倍；同期高收益債的認購率則從 4.1 倍下降至 1.9 倍。

高盛集團在去年 12 月的報告中指出，投資人應對風險最高的垃圾債保持謹慎態度；彭博巴克萊指數顯示，去年底亞洲垃圾債券的收益率飆高達到 8.9%。

然而，自 2016 年 7 月以來 12 月份的最佳月度回報率表明風險偏好將在新的一年中有所改善。

占亞洲美元高收債高達 3/2 的中國房產公司債，上季認購率為實際發行規模的 2.6 倍，為 2016 年以第一季以來最低，但 Loomis Sayles 投資公司和 Nikko 資產管理及 Triada 資本公司等多家投資人則看好投資房地產公司債的機會。