〈理財商品教戰〉美股危機未除、升息入末段循環 新興市場重啟漲勢

美國政府關門危機尚未解除，加上美國明年可能結束升息循環，投信認為，美國進入升息循環末端後，沉寂多時的新興市場可望重拾漲勢，明 (2019) 年新興市場基本面仍佳，評價面亦回落至相當具吸引力的水準，在明年危機四伏的資本市場相對穩健。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可 ‧ 哈森泰博指出，預期 2019 年美國公債殖利率將上揚，當貨幣政策回歸正常化時，部份資產將有回檔壓力，而明年的挑戰在於，當美國公債殖利率上揚時，想要藉由債券和股票配置來分散投資組合風險的策略恐失效。

他表示，2018 年部分期間就出現風險性資產和美國公債齊跌的狀況，而這可能再重演，因此建議投資人 2019 年應準備好因應這類的風險與機會，不僅要能防禦各資產類別的風險，也應該找尋於利率上揚時潛在的獲利機會。

由於 2018 年第 4 季美股大幅拉回、國際油價重挫，推升市場避險情緒，美國高收益債市出現較大修正，不過柏瑞投信表示，這波修正使得高收益債殖利率攀高，再度來到 8% 的水平，價值面的吸引力值得投資人留意。

柏瑞全球策略高收益債券基金經理人李育昇表示，由於市場氣氛不佳及時序接近年底等因素，2018 年 12 月以來美國高收益債市尚未有新債發行，使得發債企業和投資人較傾向觀望。

但以 2004 年開始的前次美國升息循環為例，若是在升息循環的倒數階段進場，高收益債會有不錯的表現，而且從歷史經驗來看，布局時點並不需要等到升息循環結束。

柏瑞投信指出，目前美股雖有基本面雖有支撐，但短期波動較大，因此配置固定收益資產分散風險有其必要性，而且隨著美國升息循環逐漸接近尾聲，此時更是布局固定收益資產的好機會。