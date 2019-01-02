【倫元投顧】2019年開紅盤首日

◆盤勢分析

重量級權值股表現不佳 (如 2412 中華電、4904 遠傳、台塑三寶等) 拖累台股開紅盤表現，加權指數不僅未向上補強 (美股於連假期間係大漲)、反而開平走低大跌，一來是陸股的極度弱勢、二來是大內高手(大資金內資) 並無進場動作，導致台股成交量依然低靡，指數落在季線之下整理。

從盤面來看，光通訊、網通、光學、銅箔基板等中小型股在低量之下相當活躍，顯然多頭主力有嘗試點火跡象，雖然大咖主導的 “階段主流” 尚未出線，但至少在低迷結構中維繫著人氣熱絡；則國際盤不要有太大變化，台股將先在 9500~9800 沉澱籌碼，爾後再突破季線完成多頭主控結構。

整體大環境分析，12 月底的作帳行情在美股重挫干擾下虎頭蛇尾，元月行情理應更值得期待，雖然今日沒見到大內高手出手痕跡，但本月行情不會像年底行情夭折，5G、光通訊族群的轉強已率先熱身，電動車、人工智慧、高配息等題材將會輪番上陣，元月行情將是機構投資人新建倉的時刻，尋找法人新布局者是本月的主軸。

楊天迪 分析師

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