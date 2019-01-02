美國政府有望終結關門？川普主動邀請兩黨議員開會

因為一堵牆，美國聯邦政府關門已經持續到第 11 天了。

民主黨為了結束這種政府關門作出了努力，他們提出了一個本質上等同於參議院共和黨人意見的新議案，只不過剔除了邊境牆費用。周四民主黨開始控制眾院當天，眾院將就此議案投票。

在眾議院投票之前，事情又有了一絲新的希望：彭博社稱，川普邀請眾議院和參議院的 8 名領導者周三赴白宮開會，議題正是邊境牆問題。報導還稱，川普表示他希望「達成協議」來結束政府關門。

川普發布的推特內容也證實確有此事。按照周二發布的推文，川普已經給眾議院民主黨領袖 Nancy Pelosi 拋出了橄欖枝。這位女士將在本周四民主黨按照中期選舉結果接手眾議院之後成為發言人。

邊境安全和牆之類的事情，以及政府關門，並非 Nancy Pelosi 開啟她發言人任期之初所想要的東西。我們來試着做個協議怎樣？

邊境牆已經成了川普寸步不讓的唯一議題。自從辭舊迎新以來，川普的絕大部分推文都三句不離邊境牆，一直敦促民主黨正視這個問題，準確地說，是施壓他們贊同他的想法。他把民主黨反對他邊境牆預算方案的行為描述為不負責任，稱這等同於開放邊境。

從 12 月至今，眾議院本已通過了一份預算案，其中包括川普一直要求的 50 億美元邊境建牆費用。但民主黨認為邊境牆浪費且無效，因而強烈反對。隨後，美國政府因預算資金到期、未能有及時的後續補充而關門至今。

上周三川普還表示，對造成聯邦政府部分停擺的邊境牆撥款不會妥協。當被問到願意等待多久來實現撥款願望時，川普表示：「隨便多久」。分析認為，川普準備好「不惜一切代價」也要得到邊境牆撥款。

PredictIt 所做的民意調查顯示，川普被彈劾的機率首次觸及 50%。