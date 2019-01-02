安克生醫「呼吸中止症超音波電腦輔助診斷系統」獲美國FDA上市許可

美吾華懷特生技集團旗下安克生醫（4188-TW）研發的「呼吸中止症超音波電腦輔助診斷系統」今 (2) 日正式取得美國 FDA 上市許可，成為全球唯一獲得核可上市的超音波呼吸道評估醫材，下一步也會儘快取得台灣的上市許可。

「呼吸中止症超音波電腦輔助診斷系統」是安克生醫的新創醫材，可於 10 分鐘內完成檢測，比起以往要至醫學中心過夜檢查方便許多；安克生醫總經理李伊俐表示，全球約有 1 億人被懷疑患有呼吸中止症，但檢測時須在睡眠中心過夜，不僅一床難求，實際檢查時，許多儀器或貼片也會影響睡眠品質，在排隊時間長、睡眠的真實狀態也會有誤差的狀況下，讓民眾檢查意願大幅降低。

據統計，全球約有 8 成的呼吸中止症患者未能被有效診斷，李伊俐指出，「呼吸中止症超音波電腦輔助診斷系統」能讓受測者在清醒狀態下、不需過夜便能進行檢查，並能使用儀器協助醫師快速檢測、分析疾病成因，有效解決大醫院的睡眠中心床位不足、排隊時間久、診斷費用高等問題。

「呼吸中止症超音波電腦輔助診斷系統」繼去年 10 月獲得歐盟上市許可，今日更進一步取得美國 FDA 上市許可，未來將儘速申請衛福部食藥署 TFDA 的上市許可，加快於國內上市的速度，目前「呼吸中止症超音波電腦輔助診斷系統」已完整布局歐、美、日等先進國家的專利。