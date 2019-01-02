開紅盤日股匯脫鉤 台幣一度升值近1角創3個月新高價

過去一年受到美元偏強影響，新台幣貶幅近 3%，封關日以 30.733 元作收，今 (2) 日是 2019 年股匯市開紅盤日，受到陸股港股領跌衝擊，台股加權指數開平走低，開盤不到一小時已跌近 90 點，投資人信心乏弱，不過，台北匯市卻可見到部分外資拋匯，使台幣偏強，早盤一度升值近 1 角，最高來到 30.635 元，創 3 個月新高價位。

台北股匯市今日脫鉤，新台幣以 30.735 元、微貶 0.2 分開出後，隨即呈現強升格局，開盤半小時最高點來到 30.635 元，升值多達 9.8 分，隨後在 30.7 元附近震盪。

觀察主要亞幣，盤中以台幣和人民幣升幅較多，均升值超過 0.1%，反觀泰銖貶 1% 左右，韓元貶逾 0.6%，星元貶近 0.2%，日圓在平盤附近狹幅波動。

法人指出，由於 12 月 29 日中國國家主席習近平應邀與美國總統川普通話後表示，中美兩國正積極爭取盡早達成互利雙贏局面，且美國將於 1 月 7 日派代表團前往中國，而中國副總理劉鶴也將赴華府會面協商，是美中兩國半年來首度進行貿易談判，貿易戰朝正向發展有利元月行情表現。

不過，由於不確定因素並未完全消除，市場觀望氣息仍濃厚，法人提醒，近日股市量能恐急速萎縮，觀察今日盤中預估成交量不到 700 億元，可先聚焦在 12 月營收公布後的個股表現。