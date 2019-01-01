紐約匯市—美中貿易樂觀情緒濃厚 股市反彈美元走低

由於對美中貿易曙光降低貨幣避險吸引力，週一 (31 日) 美元兌日圓和歐元在交易清淡中下跌，但美元仍創下近三年的最強貨幣年度表現。

週一 (1 日) 美元指數下跌 0.30%，而美國股市因美中貿易關係取得進展而上漲。

加拿大豐業銀行外匯策略師 Shaun Osborne 表示，美元在今年即將結束之際處於守勢，因為全球股市因美中貿易樂觀情緒呈現反彈。

美中貿易戰近期傳來喜訊，中國國家主席習近平與美國總統川普於上週末熱線，川普發文稱，協議進行得非常順利，獲得了極大的進展！習近平回應媒體訪問稱，他和川普都同意推動美中關係的穩定發展。

最近幾個月貿易恐慌情緒推動一些投資者購買美元避險，因為投資者普遍認為美國比其競爭對手更能應對貿易戰，押注美國經濟在貿易衝突中的傷害將小於其他國家。

儘管週一美元指數下跌，美元指數今年上漲 4.4%，自 2015 年以來的最佳年度漲幅，表現優於所有其他主要貨幣。

儘管美元在 2018 年底相對穩定，但美元過高、股市漲幅疲弱、美企現金回流減少，以及聯準會不會像以前那樣多次暗示升息，都對美元構成挑戰。

Osborne 認為：「美元可能在過去一年的大部分時間都在進攻中達到高點。」

受政治或經濟不確定因素影響，日圓是投資者熱門的避險貨幣，今年漲幅有望超過 2%。

在新興市場，石油價格下跌拖累俄羅斯盧布兌美元匯率下跌 0.4%；美元兌墨西哥披索上漲 0.1%。