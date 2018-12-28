外資全年大賣3551億元創金融海嘯次高 新台幣全年貶8.85角

台股封關日收紅，新台幣今 (28) 日開高走高，在出口商助攻下，上演股匯雙漲，終場升值 6.9 分，一舉升破 30.8 元關卡，收在 30.733 元兌 1 美元的近一個月新高，台北外匯經紀公司成交量 6.47 億美元；新台幣週線、月線都升值，但是與去年封關日的 29.848 元相比，因為外資全年大賣 3551 億元，使得新台幣全年貶值 8.85 角或 2.88%，不但揮別原本的「2 字頭」，也終結了連續兩年升勢。

回顧 2018 年，新台幣經歷了大升大貶，美元在年初走弱，因此新台幣在年初時呈現續升走勢，1 月 25 日最高漲到 29.067 元，創下近 5 年高點，不過，隨著美國持續升息，美元走強，加上美中貿易戰干擾，讓外資資金大舉撤離新興市場，新台幣 4 月開始回貶，5 月更貶到「3 字頭」，原本的「2 字頭」從此一去不回，10 月股災時的外資大潰逃，更讓新台幣一度貶破 31 元大關，最低落在 10 月 11 日收在 31.105 元，就陷入震盪區間。

新台幣兌美元今天開盤價為 30.830 元，出口商在最後一個交易日，拋匯力道全數湧出之下，新台幣一度衝破 30.7 元價位，最高來到 30.688 元，而今日最低 30.830 元，最後，終場收 30.733 元，升 6.9 分。周線雖然升值 9.1 分或 0.30%、連續兩周升勢，月線也升值 1.17 角或 0.38%，呈現連續兩個月升勢，但年線收貶 8.85 角或 2.88%，終結連續兩年升勢。

統計至今天，外資在 2018 年共賣超 3551 億元，不但終結連 6 年買超紀錄，更是僅次於 2008 年金融海嘯當年賣超 4700 億元，之後的次高年度賣超紀錄，雖然距離當年賣超手筆仍遠，但是還是顯示出熱錢大舉轉向的現象，在國際金融情勢明年恐持續動盪之際，2019 年的新台幣恐怕還得震盪一陣子。