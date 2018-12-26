〈理財〉搶年終獎金資金潮 渣打加碼新台幣優利活存利率 最高可達1.6%

年終獎金季節將到來，銀行提前布局搶吸市場資金，渣打銀行今 (26) 日宣布，推出「諸事集利」新台幣活存優利專案，依照資金多寡提供存款利率加碼，加碼幅度最高可達 1.2%。以心幸福活期儲蓄存款優惠利率 0.4% 計算，加碼後利率最高可達 1.6%。

目前金融機構牌告活期儲蓄存款利率，平均約 0.17%，將錢存在銀行早已無利可圖，目前市場利率較高的存款方案，清一色都是外幣存款的天下，但在享有高利率同時，也要承擔潛在的匯差風險，對於資金有限的小資族來說，新台幣優存方案，不失為穩健的理財管道。

渣打銀行的「諸事集利」新台幣活存新春優利專案，在活動期間存入新資金並完成登錄，可依照存款資金規模享受利率加碼。舉例來說，當月台幣活期 (儲) 存款新資金滿 10 萬元，可享年利率加碼 0.4% 的優惠，新資金滿 100 萬元，可享年利率加碼 0.8%；存滿 200 萬，利率加碼幅度可拉高到 1.2%。

以目前渣打銀行牌告活期存款利率來看，個人戶的薪資轉帳活期儲蓄存款利率為 0.22%，心幸福活期儲蓄存款優惠利率則為 0.4%，若某客戶存了 200 萬元薪資金到個人薪轉戶，則活存年利率可達 1.4%，存入心幸福帳戶，則可用 1.6% 的年利率計息。

不過要注意的是，銀行的優存方案都會設立額度門檻，渣打銀行的「諸事集利」單一客戶承作金額上限為 300 萬元，超過 300 萬的部分，則回歸該客戶所適用活期性存款帳戶別的牌告利率，不適用專案優利加碼。