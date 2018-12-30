別再迷戀年末反彈 真正的考驗在2週之後

對於看過大風大浪的投資人來說，本週華爾街的大幅波動意義不大，他們在乎的是 1 月第 2 週開始的財報季。

道瓊工業平均指數週三 (26 日) 飆升 5%，創史上最大單日漲點；第二天是另一個狂野交易日，在重跌後反轉 870 點，收漲 260 點。然而，由於在平靜的節日假期間缺乏足夠的成交量，這些數字可能對新一年市場的走勢影響不大。

Jefferies 股票策略師 Steven DeSanctis 表示，「你不會想在只出現一兩天的市場反彈走勢後就採取行動。你必須認真看看整體基本面。當財報季在 1 月的第 2 週開始時，每個人都回到市場以及企業開始公布 2019 年的數據時，證明就會出現了。」

由於節日假期成交量下降可能是市場波動大的原因之一，只需小額買賣就能對指數產生很大影響。雖然很難歸咎其為主要市場驅動因素，但最終主導股市的主要力量將來自企業 2019 年的展望，這將為市場提供一些方向。

財報季將自 1 月 14 日從華爾街大型銀行開始。

Gradient Investments 投資組合經理 Jeremy Bryan 說，「目前要說會走高或下跌很難做出具體判斷。關於市場的消息並不多。對於我們來說，我們真的只會關注 2019 年前瞻展望相較於普遍預期的意義。」

FactSet 統計，華爾街分析師已將 2019 年的獲利預測削減至僅有個位數的成長，較 2018 年所預期創紀錄的 21% 獲利成長大幅放緩。

DeSanctis 說，「在這方面，獲利期望值已經大幅下降，因此要跨越的標準相當低。而企業提出的展望重點將在於關稅的可能影響以及華盛頓政局的可能影響。」

由於估值嚴重下降，市場可能已經提前反映。標普 500 指數 28 日遠期本益比跌至 14.62，為 2014 年 10 月以來的最低水平。

Bryan 補充，「我認為 2019 年的展望不致於直接推升股市，也不認為它們會凌駕於現有的賣壓之上。近日估值已經遭到大幅調降，所以市場已提前反映，這才是大盤真正的決定性因素。」