台股全年跌幅8.6% 投信點名5G將成2019新年新亮點

台股今 (28) 日封關，全年跌幅 8.6%，上市股票市值減少 2.51 兆元，投信認為，儘管市況劇烈震盪，但明年仍相對看好具備成長動能或是高股息標的，尤其看好 5G 題材族群，可望成為明年盤面亮點。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，全球科技與日俱進，5G、邊緣 / 高速運算、電動車發展相對明確，未來逐步進入高速成長期，是中、長期操作重點，但考量此波年末行情帶有作帳成分，因此不宜操之過急追高，而應把握股價震盪之際逢回擇優低接。

根據拓墣產業研究院預估，到 2022 年全球邊緣運算相關市場規模的年複合成長率超過 30%，運算晶片需求將逐步改善半導體景氣，指標權值憑藉技術優勢，股價有機會率先回升，進而帶動加權指數表現。

在選股上，由於 11 月以來中小型股已經反彈一輪，櫃買指數暫時未再強勢創高且均線糾結，前期領漲個股面臨潛在換股操作賣壓風險。

周書玄建議，元月行情將由外資回補持股帶動，因此近期宜關注外資操作著墨較深之個股，具有潛在回補動能，權值股與低基期並有機會重拾動能的個股可多加留意。

保德信金滿意基金經理人朱冠華表示，台股走勢大起大落，投資時點難以掌握，然而，建議可透過定期定額投資，只要將時間拉長，持續不間斷地投資一個完整的多空循環，等待獲利機會，

展望後市，朱冠華認為，美國聯準會放緩升息步伐，外資調節壓力隨之減緩，料將率先回補之前大幅賣超的台股，進而支持指數重回上升軌道，預期明年下半年較有表現機會，指數可望在第四季衝上高點。