拓凱今年營收將寫新高 中、台、越設廠計畫最快2020年加入投產

碳纖維複合材料廠拓凱 (4536) 營收持續創高，且今年啟動中台越三地大型設廠計畫，最快於 2020 年加入投產行列，激勵年末股價開高走高，連 4 天擴量走高，28 日交易量大增至 3,777 張。拓凱 28 日早盤以 100.5 元跳空拉高，盤中一度站上 107.5 元，收在 106 元。



拓凱今年 1-11 月累計營收 67.99 億元，年增 18.93%，創歷史新高。法人指出，受惠自行車出貨成長，年營收有望再創新高，加上前三季每股盈餘已來到 6.81 元，預估全年 EPS 上看 8.5 元。



回顧拓凱 2018 年三宗投資建廠計畫，預料最快 2020 年加入投產行列。中國廈門廠耗資 1 億人民幣，已於今年 6 月進行開發興建，未來將作工業產品、航太內裝件的廠區；台灣中科園區投資 1 億美元，預計 2019 年第二季動工，隔年底投產熱塑碳纖維複合材料 (TP)、航太內裝件生產，未來可能投入電動自行車、汽車相關零件；越南廠方面，最快 2019 年第一季動工，隔年即可投產，初期生產自行車車架、前叉，未來評估導入生產安全帽、球拍。