「和尚爸爸」立誓「五世埋骨非洲」

文．理善國際關懷協會林冠伶

理善國際關懷協會於十二月二十三日參與 2018 行願非洲「給孩子一個家」臺北感恩餐會，受 ACC(Amitofo Care Centre，「阿彌陀佛關懷中心」簡稱) 邀請，同時訪問人稱「和尚爸爸」的慧禮法師。

慧禮法師二○○四年於馬拉威發起成立非洲第一座佛教孤兒院，陸續在賴索托、史瓦帝尼、納米比亞、莫三比克等國成立院所，目前已拯救逾萬垂死邊緣的小生命。

慧禮法師行腳非洲見到蒼生病苦、貧窮、動亂、死亡，立下宏願救度眾生；自稱是真正的非洲人，以非洲五十四國為版圖，設定三百年的弘法進程，以這份慈悲濟世的胸懷與創辦 ACC 的善行，受到非洲許多國家領袖的讚譽和支持。

「五世埋骨非洲，照亮黑暗大陸」～行腳非洲的和尚爸爸

俗名蔡榮富，到成為非洲弘法第一僧，立誓「五世輪迴做非洲和尚」的慧禮法師，並獲頒周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」，素有「佛教史懷哲」之稱。

筆者問師父：如何把佛種灑向非洲大陸？師父答：「法傳非洲，續佛慧命」，即是要把佛教傳到非洲，讓佛教在非洲本土化。這個過程中第一階段「十年磨一劍」：前進非洲建立「南華寺」的灘頭堡。第二階段「拔劍拓大荒」：深入非洲往下扎根，就是現在的 ACC，藉由收養孤兒的機會，把中華文化、佛教文化傳播到非洲，完成佛教在非洲本土化、在地化的任務。ACC 的教育，第一個是本國母語、文化的學習和傳承；第二個是母國規定的教育課程；第三個是學習中文、中國功夫、佛法、茹素、生活禮儀與規範，促成「文化的混血」，即東方文化和非洲文化融合。第三階段叫「化刀劍為犁鋤」，也就是法師的退場機制。

化刀劍為犁鋤～「以商養道」

師父接續說：ACC 係靠國際募款而發展至今，過去 ACC 可靠我來募款，若我不在將募不到款項。現階段要發展屯兵儲糧「以商養道」，讓 ACC 具有自我造血功能，組織能自我運作。

屯兵儲糧分為二個部分，第一個是農場，安排第一批海外學成回國的大學生學習農場耕種與管理；第二個是工廠，讓大學生學習工廠管理、製作流程及銷售。這些前無經驗可供學習，一切都在學習、嘗試與修正階段，但目標是確定的。

農場另名「菩提園」，以別於 ACC 的非營利組織。「菩提園」有南非史東堡農場的頂級初榨橄欖油、南非茶等產品，將其引進回台，義賣所得再資助這塊土地。

ACC 未來將轉型為寄宿學校 (boarding school) 以收費、招生方式辦學，孤兒、貧苦孩子無須繳費，但以助學貸款掛帳，日後用以工代賑方式還清貸款。過去孤兒院惡名昭彰的歷史原罪(如：販賣人口、販賣器官、性侵害、兒虐、童工等惡名)，致招募不易，故以辦學方式轉型。

回到修行者的最初

筆者問：現階段幫助這些國家，未來還有那些弘願？對後輩修行者有何建議？師父回答：非洲太大了，未來將持續拓展，一輩子也做不完，所以立誓「五世埋骨非洲」。弘法、行善要人與事分開，像世界展望會、國際紅十字會，用組織模式、國際規則運作。出家人只是一個山裡的和尚，在交棒後回到參禪打坐、農場耕作的修行初衷。對後輩修行者，師父提出回到佛法僧三寶的依靠，學習佛陀智慧與慈悲，登上自覺、覺他、覺行圓滿的菩提彼岸。

以知識為力量，翻轉國家～助養父母愛無疆界

筆者問：二○一八年七月底四位從台灣畢業的大學生返回到馬拉威，慧禮法師有何期許或安排？

師父回答：以佛法為依歸，教育為導航，用知識力量翻轉生命。這是一個理想，「想」是一回事，「做」又是另一回事，在實踐過程中不斷地調整。目前第一批受完大學教育的學生，從小在 ACC 長大，為培育孩子感恩與回饋，依規定回到 ACC 服務二年，但必要時會適時修正。師父對學成的大學生期勉他們回去翻轉自己的國家，而非汲營個人的私利。

助養父母是 ACC 背後重要的推手，2018 行願非洲「給孩子一個家」臺北感恩餐會就是要讓這一群受助養的黑寶貝用歌聲、表演… 向助養父母用行動表達感謝。

2019 年 1 月 3 日 (四)19:30 將在臺北市國父紀念館大會堂舉辦 2018「行願非洲．感恩之旅」慈善巡演最後一場，讓孩子與助養爸媽相聚，啟動善的循環。理善國際關懷協會「相信」無疆限的愛，能串起全世界的關懷，歡迎加入助養行列。洽詢電話：(02)2594-0045、(02)2791-3398，官網：www.acc.org.tw。

來源：《理財周刊》 957 期

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