選戰黑夜過後　房市黎明將到來

【文 / 住展雜誌】

從台灣頭吵到台灣尾，從馬路打到網路，從空污罵到空屋。既荒唐又有趣的台灣九合一選戰，終於平和地畫下句點，大家耳根子終於得清淨了。

台灣人高度熱衷政治，各地方選舉都打得熱熱鬧鬧，但房市反而冷冷清清，宛如陷入一片漆黑之中。等到選舉完後，大家各自回歸崗位，該工作的工作、該買房的開始看房子，房市可望回復基本供需，迎來黎明的曙光。

選後房市怎麼看？您一定要知道建商在想什麼。在多數情況下，建商想法往往跟消費者有所差異，但不得不說，如果很多建商有志一同，敢砸自己的錢到同一個地方推案，當地房市肯定有過人之處。

假如我們能靠建商的慧眼，去篩選出有潛力的房市區域，那何嘗不是一個投資捷徑呢？因此，我們推薦您看「建商押寶的 10 大推案區」，看看建商在想什麼，再回頭想想我們需要什麼，說不定會有契合、或是投資新發現。

這次選戰有句名言：『禿子跟著月亮走，我們跟著禿子走。』而如果要投資買房，那就不能跟著月亮走，必須跟著政府建設的腳步走才可靠。

政府建設在哪裡，哪裡的房市就要放鞭炮慶祝，而近期放鞭炮的題材，正是捷運萬大線。究竟萬大線進度如何、沿線各站房地產有何亮點，盡在「萬大線敲定 樹林迴龍通樂」。

至於政策面的利多，絕對不能不重視『危老重建條例』的威力。危老不僅是未來老屋重建的主流，熱度更可能會超越都更。看完「危老房的特效藥」，相信您也會大略知道危老在搞什麼、商機在哪裡。

很快的，又到了一年的最後一個月。回顧今年，您是否已經找到喜歡的房子了呢？如果沒有，別氣餒，機會永遠是給準備好的人；多多看房子，終究會遇見您心目中的完美好屋。祝您賞屋愉快！

註：配合明年二月為農曆春節，下期４４１為合刊號，出刊時間調整為元月十號，屆時將有更精彩內容請期待。

本文摘自 2018 年 12 月 5 日出刊之《住展雜誌》440 期編輯脈動單元，同期內容除本文外，並有「建商押寶十大推案區」、「正確服用危老特效藥」、「地上權住宅 活路在何方？」、「防水做到位 遠離哭泣宅」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 440 期

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