頂新二代魏宏名接棒！扛千億帝國面臨3大難關

文／謝富旭、勵心如

兩岸食品業巨人康師傅，二代接班正式就位，從二○一九年起，魏家四兄弟的老大魏應州，將正式卸下董事長一職，由其長子魏宏名接任。

魏宏名學歷耀眼，擁有美國史丹佛大學管理學碩士學位。進入家族企業後，曾擔任味全公司董事、日本 Calbee 食品董事，以及康師傅執行董事等職位歷練。由於其個性低調，甚少與媒體接觸，外界對他的了解極為有限。

接掌一家市值 2287 億元新台幣的兩岸食品王國，魏宏名是否有能耐挑起重擔，還有待觀察。但是，橫在他眼前的有三大難關，是以壯年之姿接班的他，無法迴避的挑戰！

難關一：

中國市場起風 轉型盲點待解

一四年爆發「黑心油事件」後，頂新集團形象受到重創。頂新集團旗下的旗艦企業體——康師傅控股，因九成以上營收均來自於中國市場，受此事件影響不大。然而，這幾年隨著中國食品消費偏好與產業秩序出現結構式的質變，康師傅受到大環境的衝擊更甚於黑心油事件。

不但遭到同業如統一集團的競爭，近幾年韓國泡麵大受中國消費者歡迎，導致康師傅「速食麵王」的地位嚴重動搖。康師傅在中國速食麵市占率（按銷售金額）從一四年的 57.1％高峰，滑落至一八年前三季的 48.6％，雖然仍是市場第一名，但四年間流失了近 10 個百分點。

康師傅砸下大筆研發與行銷資源，推出多款「高檔泡麵」企圖挽回市占率下滑的頹勢。不過，這樣的策略卻有其盲點。隨著中國消費水準提升，講求方便、經濟的泡麵消費有其限制，畢竟，一個更富有、更講究健康的社會，泡麵在食品中的地位將愈趨邊陲。

難關二：

成本控制有限 應反守為攻

康師傅這幾年來，內部大力推動所謂的「精實改造」，整編營業據點、提高生產自動化、大幅縮減員工人數，成效極為斐然。

以營業據點而言，康師傅從一三年的 566 個據點整編至一七年底的 369 個。在同一期間，員工人數從 80541 名，縮編至 56995 名。

換句話說，五年來裁了二萬三千多名員工。集團獲利歷經一四年至一六年連續三年衰退的低潮後，在一七年重現成長力道，一八年獲利可望再度挑戰一三年的頂峰。

可以這麼說，魏應州交給魏宏名的康師傅，已經是一個經過精準調校、肌肉結實的企業體。問題是，這並不代表魏宏名之後可以高枕無憂。

事實上，康師傅近年獲利重返榮耀主要是靠「精實改造」，也就是成本不斷緊縮而來。從一三年以來，營收依舊呈現節節下滑之勢，從一三年的 672 億元人民幣萎縮至一七年的 589 億人民幣。這五年期間，中國經濟成長率依舊以每年 6％以上、人民消費支出甚至以每年 10％以上的速度成長，但康師傅營收卻衰退了 12.4％。

難關三：

揮去黑心油陰影 扭轉形象

在魏宏名的人事命令發布後，本刊記者聯絡頂新集團主管希望約訪，卻遭拒絕。「我們新董事長很低調，暫時不可能受訪。」實則是頂新內部感受媒體對他們不甚友善。

這也是魏宏名上任後，必須克服的第三道難關：走出黑心油陰影，再度擦亮企業形象的招牌。畢竟，形象與品牌對食品業至關重大。

來源：《今周刊》 1149 期

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