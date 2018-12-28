【華冠投顧】美、台股，上方初步反壓漸逼近，藉著回測再接為上策！

日前，白宮已承諾美聯儲主席鮑威爾的職位將保住，但鮑威爾相對應的對於貨幣政策，也做出了口頭承諾，以作為對等的交換條件；所以，未來在相當長的一段時間內，美聯儲或許將會依照川普的『旨意』暫時的放緩緊縮貨幣政策的步伐。因此，這對於未來幾個月的美股將會是個大利多！？換言之，在連動之下，台股在未來幾個月將可望有段相當亮眼的行情。

週四，美國 12 月諮商會消費者信心指數，值為 128.1，比預期值 133.7 低。這導致在週三，出現大幅彈升的美股，出現獲利了結賣壓，但在台北時間凌晨 04：00 之後，抄底大筆資金再次的進場，再度出現絕地大反攻。

03 道瓊，今日最高來到 23253。昨日之述，『短線來看，上方仍具空間，但需注意下一反壓 23170-23290 之區間，此區反壓仍不容小覷！』

果真，目前於此區間止住了漲勢！但若後續再次有效的站上此區，則須重新評估。

在封關日的台股，今日依然以強勢表態， 01 加權，續關注上方初步反壓 9570-9690 之區間，觀察此區反壓力道之強弱。

接下來，關注焦點仍置於，美國政府能否在短期之內再次順利的開門？與下週五 01/04，即將公布，

美國 12 月非農就業人口變動數據，市場再次波幅加劇可期，續關注。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：看多！該檔前三季獲利，已高達 71 元 / 股，本益比僅 4 倍，後市仍相當看好。在封關日的今天，股價呈現收斂整理，預期下周開紅盤之後，具有再度大幅上揚之機！

3037 欣興：短空長多！該檔為 5G 概念股；世界各國陸續啟動 5G 投資，市場普遍看好網通設備與 PCB 等相關 5G 產業。PCB 廠 3037 欣興，第三季營運大幅好轉，近期受外資青睞。但短期漲幅已高之下，操作仍須謹慎以待。後市，特別注意下方 21.30-18.30 支撐區，見下圖。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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