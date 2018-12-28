【豐銀投顧】展望2019您該注意什麼？

◆盤勢分析

美股今晨又是上演絕地反攻，昨夜美股先是大跌超過 400 點，今晨卻又變大漲。其實這在空頭時期走勢就是這樣，這是因為 vix 指數波動過大的緣故造成的。不過成美股大漲帶動台股在最後一盤也大漲，難道就能保證日後台股就見底然後一帆風順了嗎？那倒也未必，主要原因在於今年 2 月份以來波動率就一直沒掉下來過，這會造成長線的被動型基金像是 ETF 的買盤縮手，進而影響到股市的穩定度。也由於缺乏長線資金的援護，股市就很容易一點風吹草動而演變成大的動亂，不可不慎。雖然今天最後一盤急拉作收，但是很有可能只是投信或是外資為了讓帳面好看而做的拉抬，未來仍不能掉以輕心。

就算沒有貿易戰，2018 年經濟本來就容易出現下滑或是震盪。但是偏偏又突然殺出了個川普帶來了貿易戰，這應該是大部份人沒辦法預料的。2019 年也無法找到有任何短線內就能拉高經濟增長的方法，所以展望 2019 年，至少在上半年，你都應該要保持冷靜。況且昨天美股出現單日大漲一千點的行情，過去美股有這種單日大漲的行情，通常都是出現在熊市裏。因此目前的行情仍然處在空方格局裏，目前我們還沒看到資金明確的往股市裏流動，就不能太過樂觀。

2019 年美元將有機會回貶，而這個回貶也會使得新興國家市場的貨幣相對的強勢，也相對有利於該國的股市。而筆者的建議是:「趁美元回落的時候，可以買進美元部位」。因未來在中美貿易大戰的爭端之中，台灣勢必會被推上第一線，換言之台灣將會是美中角力的「戰場」，也由於美中的衝突不斷，也可能造成局勢的緊張。屆時很容易造成新台幣的貶值，若手中持有美元則會相對安全許多，也是筆者觀察國際情勢的結論。總之，2019 年至少前三個月指數空間應仍然有限，但個股則可以有所期待，就看個人的選股能力了，祝大家新年快樂！

豐銀投顧 李世新 分析師