【華冠投顧】預祝大家新年快樂!2019年第一個交易日會開紅盤嗎?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3324 雙鴻、2314 台揚、4947 昂寶 - KY、4994 傳奇、2327 國巨。

台股盤勢分析:

新年快樂

美股持續大漲下，台北股市早盤小漲 + 8 點開出，但是在連假效應影響下；加權指數全場都在平盤上下遊走，終場壓寶性買盤拉高，指數上漲 + 85 點作收，收在 9727 點，成交量 740 億。

元旦連假正式開始，今天買盤明顯趨於觀望；尾盤因為特定買盤拉抬電信股，導致尾盤大幅拉高。整體來看，加權指數重新回到 9650 點位置，對多方而言是一顆『定心丸』。2018 年正式告一段落，內資主導台股的結構並沒改變，再加上美股消息面持續淡化；預料 2019 年的元月行情，將更加有利內資作價。保持先前看法… 盤勢持續走高…『節前買股票、節後數鈔票』!!

最後祝大家… 2019『新年快樂』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3322 建舜電、8086 宏捷科、4190 佐登 KY、3665 貿聯 KY、4536 拓凱、2412 中華電… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3483 力致、6426 統新、4989 榮科、3037 欣興、2439 美律、6488 環球晶… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。